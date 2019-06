Do řeckého pekla! Plzeň čeká v boji o LM nechutné vedro i šílený majitel | iSport.cz

Švýcarská Basilej ve fázi týmové renovace, nebo válka s nevyzpytatelným řeckým fotbalem zosobněná do Olympiaku Pireus. V Plzni si houfně přáli první – naoko schůdnější – variantu. Los druhého předkola Ligy mistrů ve francouzském Nyonu jim ale zlomyslně ukázal dlouhý nos. Tůdle! O postup zabojujte proti slavné řecké značce, v odvetě navíc v takřka nelidských klimatických podmínkách.

„Z hlediska klimatu nás čeká něco podobného jako onehdy v Larnace,“ odfrkl si Pavel Vrba. Jen pro připomenutí: Plzeň hrála na Kypru před dvěma lety o postup do základní skupiny Evropské ligy. Po bezbrankové remíze se úkol zdařil, nicméně hráči končili utkání zdevastovaní. Ve čtyřicetistupňovém horku a ve zničující vlhkosti. Roman Hubník během pozápasového rozhovoru málem zkolaboval a mluvil o fyzicky nejtěžším zápase v kariéře… „Musíme se na podmínky i na soupeře dobře připravit a udělat vše pro postup,“ klade si jasné cíle plzeňský kouč.

Viktoria vstoupí do druhého předkola v domácích podmínkách, o týden později vyrazí do Pirea. V tu dobu bude mít za sebou dva ligové zápasy – s Olomoucí a v Liberci. To může být menší výhoda, jelikož řecká liga vzhledem k úmorným vedrům pravidelně startuje až na konci srpna. Faktor rozehranosti bude hrát pro Plzeň.

Vicemistr startuje pouť za čtvrtým postupem do Ligy mistrů proti týmu se svérázným majitelem Evangelem Marinakisem. Jednapadesátiletý muž vzezřením připomínající Miroslava Peltu je také vlastníkem anglického klubu Nottingham Forrest. Řecký kolos koupil v roce 2010, získal s ním sedm titulů v řadě, na konci sezony 2017/18 se pustil do drsné kritiky svých podřízených.

Poté, co klub měl už pouze teoretickou naději na obhajobu titulu, poslal hráče na předčasnou dovolenou, navrch jim dal pokutu v celkové výši deset milionů korun. Ročník dohrál s juniory. „Nestojíte ani za ruličku toaletního papíru v tréninkovém centru,“ vztekal se Marinakis s dodatkem, ať se během dovolené klidně udáví…

„Je to člověk, který dává do klubu velké peníze. V Řecku jsou tihle lidé neomezeními vládci. Proto si někdy počínají tímto radikálním způsobem, někdy i těžko pochopitelným. Ale mají na to právo,“ říká trenér Vladimír Táborský, který v devadesátých letech podrobně poznal řeckou mentalitu během angažmá u pěti tamních klubů. „Je to jiná kultura. Jsou mnohem více emočně založení, rozhodnutí činí často bez racionálního základu. Mám své zkušenosti,“ usmívá se.

Největším esem Olympiaku je šestadvacetiletý útočník Konstantinos Fortounis. V minulé sezoně v součtu s Evropskou ligou (Pierus vypadl v prvním kole play off s Dynamem Kyjev) nastřílel šestnáct branek a sedmnáct jich připravil.