Koller: Krmenčík není v Plzni do počtu! Potřebuje góly, pro Vrbu je platný | iSport.cz

Koller návrat po zranění kolene dobře zná, sám si ho prožil v závěrečné fázi kariéry. Obzvlášť pro útočníka, jehož prací jsou góly, je nesmírně těžké dostat se zpátky do zápasového rytmu, nabrat sebevědomí a jistotu. Legendární forvard ve shodě s plzeňským trenérem Vrbou tvrdí, že Michael Krmenčík se brzy chytí a zase z něj bude nebezpečná zbraň.

Co chybělo Plzni, aby vstřelila gól?

„Asi větší klid, někdy i řešení v šestnáctce nebylo tak efektní, jak by mělo být. Věřím, že Michael Krmenčík už to protrhne, spadne to z něj a pak pomůže Plzni, aby postoupila do dalšího kola. To by samozřejmě pomohlo i celému českému fotbalu.“

Proč zatím není v gólové formě?

„Má za sebou náročné zranění, po něčem takovém je vždycky těžké se do toho dostat. Herně to špatně není, ale on je útočník, takže potřebuje góly, protrhnout to. Když mu vydrží zdraví, jsem přesvědčený o tom, že se dostane do formy, jakou měl před zraněním a bude zase jeden z nejlepších útočníků, co v Česku máme.“

Jak těžký je pro útočníka návrat po zranění?

„Samozřejmě, že je to těžké. Já to zažil navíc ve chvíli, kdy jsem měnil klub. Hlavně mi už bylo skoro o osm let víc, než je teď Michaelovi (26). Po takových těžkých zraněních se třeba často natrhne sval nebo vyskytnou jiné zdravotní komplikace, to se mu snad vyhne. Je to mladej kluk, důležité je, aby vydržel zdravý, pak může dohnat kondiční i herní manko, chytit zápasový rytmus. On má kvalitu na to, že se dostane zase do své top formy.“

Chybí mu na hřišti lehkost? Z tribuny se někdy zdá, že až příliš chce a rve akce na sílu…

„Jak jsem říkal, asi mu ještě chybí zápasový rytmus. Jednou mu to tam musí padnout. Plzeň předvedla v lize i poháru, že znovu hraje dominantní, útočný fotbal, pro útočníka v tom případě šance vždycky přijde. Je jen otázka času,