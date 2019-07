Ščasný zažil peklo v Řecku: Plzeň čeká divočina. Domácí nic nevypustí | iSport.cz

Bezprostředně po losu označil za mírného favorita na postup Olympiakos. Za tím si Zdeněk Ščasný stojí i po prvním utkání, ve kterém sice byla Viktoria nebezpečnější, ale uhrála pouze bezbrankovou plichtu. „Olympiakos doma podá diametrálně odlišný výkon. V té atmosféře si nikdo z hráčů nedovolí cokoli vypustit," upozorňuje.

Jak po bezbrankové remíze v prvním duelu vidíte šance obou mužstev na postup?

„Nemám rád klasické odpovědi, že je to padesát na padesát. Tak to nevidím. Plzeň sice byla v prvním zápase nebezpečnější, ale Olympiakos se mi fotbalově hodně líbil. Bylo vidět, že přesně vědí, co chtějí hrát. Musíme vzít v potaz jejich nerozehranost a absenci klíčových hráčů. To není výmluva, kádr mají široký, ale znát to bylo. To, že Viktorka nedala gól, dává v celkovém součtu větší šance Olympiakosu. Doma je obrovsky silný, a i když je Plzeň zkušená, trenér Vrba má v kvalifikačních zápasech dobrou úspěšnost, tak jsou Řekové postupu blíž. Uhráli výsledek, jaký chtěli. Navíc jsou si vědomi domácí síly."

Dá se tedy říct, že si Řekové odvezli ze Štruncových sadů přesně takový výsledek, jaký chtěli?

„To si nemyslím. Dokonce bych řekl, že pro 0:0 určitě nepřijeli, ani ten zápas nepodcenili. Ale byly tam pasáže, kdy si možná po dobrém vstupu řekli, že to půjde samo. Tohle někdy řecké týmy mají, zvlášť když je v kádru hodně cizinců. Určitě chtěli vyhrát, ale pořád jsou uprostřed přípravy, navíc musíme vzít v potaz i kvalitu Plzně, která začala hrát výš a dostala soupeře do problémů. Ale s bezbrankovou remízou jsou Řekové spokojení."

Jak velký rozdíl ve výkonu Olympiakosu čekáte v domácím střetnutí?

„Obrovský. Oni tu sice měli fanoušky, ale je to nesrovnatelné s tím, co bude v Pireu. Ta podpora a síla v domácím prostředí je diametrálně odlišná. S ohledem na diváky a atmosféru si nikdo nedovolí nic vypustit a udělat napůl. Doma už navíc porazili silnější mužstva, než je Plzeň."

V Řecku jste v minulosti působil. Jak na atmosféru v Pireu vzpomínáte?

„V době, kdy jsem tam trénoval Panathinaikos, měli prvním rokem otevřený nový stadion. Atmosféra byla fantastická. Zrovna to vyšlo na ročník, kdy z bezpečnostních důvodů hostující fanoušci na zápasy nemohli, takže tam byli jen příznivci Olympiakosu."