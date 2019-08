V Plzni mizí „tvrdé jádro“. Nová role Limberského a škola pro mladou krev | iSport.cz

Pavel Vrba se v Pireu odhodlal k poměrně odvážnému kroku. Při čtení základní sestavy vynechal číslo osm. Davida Limberského, plzeňský symbol úspěchů a jednoho z posledních mohykánů, co pamatuje všechny zářné momenty. Zároveň rebela, který fanoušky ostatních klubů provokuje a nevyhnul se i některým průšvihům.

Zkušeného beka v sestavě nahradil Adam Hloušek. Třicetiletá letní posila, rychlostně výtečně vybavená, si získala místo po úspěšném představení v Liberci a následné domácí partii s Olympiakosem. Limberský totiž úvodní zápas vynechal kvůli kartám a Pavel Vrba řešil zásadní dilema, koho pustit do odvety.

Hloušek na levé straně při debaklu 0:4 nepropadl, zároveň ale neukázal nic, co by Plzni pomohlo v těžkém boji proti silnému soupeři. „Pavel se spíš přiklonil k sestavě z prvního zápasu (udělal pouze dvě změny). Jestli to bylo dobře, nebo špatně, těžko takhle říct. Ale i kdyby byla sestava s Davidem, tak to ve finále dopadlo stejně. Třeba ne výsledkově, ale Olympiakos by i proti zkušenějším hráčům svou dominanci završil postupem,“ uvedl Karel Krejčí, který v Plzni působil jako asistent i hlavní trenér a v současnosti vede reprezentační výběr do 21let.

Je zřejmé, že Limberský už na levém beku neodehraje všechno. Z role nepostradatelného lídra se pomalu dostává do pozice, kdy místo sebe pouští na plac mladšího borce. „Limberský udělal chybu v předchozím zápase