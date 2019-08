Kluž - Slavia | Souček: Liga mistrů? Teď máme největší šanci | iSport.cz

Video k článku Slavia odcestovala do Rumunska. V cestě za snem jí stojí Kluž VŠECHNA VIDEA ZDE

Čili postoupit a odškrtnout si to.

„Dá se to tak říct, ve Slavii je to poslední dílek puzzle. Co se týče mě, jdu sezonu od sezony a každý rok si chci ty cíle zvyšovat. Není to jen o tom dostat se do Ligy mistrů, ale já i celý tým se chceme zlepšovat a zvyšovat své cíle. A teď je náš další hlavní krok Liga mistrů, ale nejen ta, ve všech soutěžích se chceme dostat co nejvýše.“

Pomůže i fakt, že už několik hráčů Slavie, včetně vás, zažilo obě nevydařené kvalifikace o Ligu mistrů?

„Ano, zažil jsem oba pokusy, a co se týče týmu, jdeme do toho teď asi nejsilnější. Jsme déle pospolu, máme něco za sebou a věřím, že teď máme tu největší šanci se do Ligy mistrů dostat. A za tím všichni jdeme.“

Ve Slavii už pravidelně nastupujete s kapitánskou páskou, často jste ji měl už v minulé sezoně. Je tím pádem vaše zodpovědnost za výsledky větší?

„Už v minulé sezoně jsem v pár zápasech pásku měl a vždycky jsem říkal, že chci týmu pomáhat v každém utkání víc a víc, aby se na mě mohli kluci spolehnout. To platí dál. Když hraju, cítím určitě zodpovědnost za tým a snažím se, aby kluci věděl, že ve mně mají oporu, ale že si to taky všichni na hřišti navzájem vrátíme.“

Jak se vůbec změnila vaše hra od odchodů stoperů Simona Deliho a Michaela Ngadeua?

„Někteří hráči z kádru odešli, to k tomu prostě patří, ale zastoupili je noví kluci a jak vidíme, dostali jsme v lize jeden gól. Co se týče defenzivy, tak jsme skoro o nic nepřišli, spíš nám to prospělo v tom, že můžeme víc tvořit a hrát odzadu. Noví kluci jsou zase o něco techničtější.“

V boji o Ligu mistrů vás čeká Kluž, překvapilo vás, že si poradila se Celtikem?

„Koukali jsme všichni jednotlivě na oba zápasy a trošku jsme čekali, že Celtic bude doma výraznější. Ale Kluž nás všechny překvapila. Co jsme koukali na video, jak se dostala od prvního předkola až sem, tak ukázala velkou kvalitu. Postoupili zaslouženě i proti Celtiku a ukázali kvalitu jednotlivých hráčů.“

