Slavia a Liga mistrů: Trpišovský - co o něm (ne)víte? Licenci mu platil táta, trénoval v parku | iSport.cz

Cesta Jindřicha Trpišovského byla dlouhá a strnitá, teď ale zažívá svůj sen • FOTO: Koláž iSport.cz

Se Slavií už urval ligový titul, dvě vítězství v poháru, zažil dlouhou cestu až do čtvrtfinále Evropské ligy. Nyní si vychutnává postup do Ligy mistrů. Trenér Jindřich Trpišovský se stal během pár let českým trenérským esem, pražský klub dotáhl mezi evropskou klubovou elitu. Jaké byly jeho začátky