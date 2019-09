Naštvaný Conte: Slavia nás předčila. Nebyl to náš fotbal, nesu zodpovědnost | iSport.cz

Peter Olayinka se raduje ze své trefy do sítě Interu Milán v prvním zápase základních skupin Ligy mistrů • Pavel Mazac / Sport

Peter Olayinka a Ondřej Kúdela oslavují gól do sítě Interu Milán • Reuters

Podobný vývoj si možná ani on sám vůbec nepřipouštěl. Kouč Interu Milán Antonio Conte po remíze se Slavií (1:1) v úvodním duelu skupiny Ligy mistrů neskrýval rozčarování. „Neukázali jsme nic z toho, co jsme trénovali. Slavia nás předčila, byla lepší,“ uznal zaskočený padesátiletý trenér. Lídr Serie A do slavné soutěže vstoupil nečekanou ztrátou v utkání, které podle předpokladů měl zvládnout.