Inter Milán - Slavia | Kolář: Super výkon! Stopeři vymazali Lukaka, ani si neškrtnul | iSport.cz

Jste smutný, že jste přišli v závěru o výhru, nebo pyšný na to, jak se Slavia na San Siru prezentovala?

„Mám smíšené pocity. Kdyby mi před zápasem někdo řekl, že budeme hrát s Interem vyrovnanou partii, budeme nad ním dokonce vést, byl bych nadšený. Ale podle průběhu utkání, kdy jsme mohli Interu odskočit o dva góly a nakonec jsme v nastavení přišli o výhru, mě to moc mrzí.“

Nalil vám sebevědomí do žil povedený úvod?

„Řekli jsme si před zápasem, že do něj musíme vstoupit jako obvykle aktivně. Zaskočili jsme je, vycházela nám spousta věcí. Inter se do svojí hry těžko dostával, což bylo příjemné zjištění.“

Vyšla vám do puntíku stanovená taktika, kdy jste soupeře napadali po celém hřišti?

„Myslím, že takový super výkon od celého týmu jsme si ani nemohli představit. Po fyzické, psychické i herní stránce to bylo fantastické.“

Změníte po remíze na Interu ambice ve skupině?

„Ambice máme pořád stejné, do každého zápasu jdeme s tím, že ho vyhrajeme. Ať proti nám stojí kdokoli. Musím před klukama smeknout, podali opravdu nadstandardní výkon. I bod je pro český fotbal super.“

SESTŘIH: Inter - Slavia 1:1. Pražané sahali po vítězství, favorit srovnal v nastavení

Jak vám bylo, když jste měl míč a vyřítil se na vás Lukaku?

„Trenéři brankářů mě připravovali na to, že on naznačí, že půjde do skluzu, ale málokdy ho udělá. Takže jsem věděl, že mám víc času, mohl jsem míč v klidu odehrát.“

Jak si s Lukakem poradili obránci před vámi?

„Naši stopeři ho vymazali, byli neuvěřitelní. Strašně nám tím pomohli. Lukaku si ani neškrtnul.“

Viděl jste vůbec gólovou střelu?

„Přede mnou byla spousta hráčů, míč bohužel prošel mezi nimi do sítě. Škoda.“

Dokázal jste si na San Siru užít atmosféru?

„Byla solidní. O to víc jsem byl překvapený, že jsem slyšel víc naše fanoušky. Oni předvedli super výkon na tribuně, my na hřišti.“

Jak rychle setřesete zážitky z Interu? Protože už v neděli vás čeká derby na Spartě.

„Derby máme všichni v hlavě, těšíme se. Na San Siru jsme odevzdali všechny síly, o to to bude těžší. Ale věřím, že vyhrajeme.“