Slavia - Dortmund: Sešívaní řeší klíčový post. Jak vyzrát na rychlíky Dortmundu? | iSport.cz

Barcelonu přestřílela 14:7, přitom na svou bránu katalánské pýše dovolila jen jeden pokus, zatímco ona měla čtyři. A teď to hlavní, nebylo to způsobené trvalým obléháním, Borussii Dortmund stačilo 39 procent držení míče. Co z toho vyplývá? Až se Marco Reus a spol. chopí balonu, nastává poplach. Stačí pár vteřin a pohroma je na světě.

„Na Borussii se moc hezky dívá, je to velmi kultivovaný a vyspělý fotbal. Po dlouhé době narážíme na soupeře, který je vyspělý nejen fotbalově, ale i atleticky. Mám dojem, že do klubu snad nepřivedou hráče, který nemá stovku pod jedenáct vteřin. Naši hráči se ptali videotechnika, jestli záběry, které jsme jim pouštěli, nebyly zrychlené…“ usmívá se Jindřich Trpišovský, ale taky se trochu mračí.

Utkání Slavia - Dortmund na O2 TV Sport Předzápasový program začne již v 18.00 hodin, Moderátor Petr Svěcený přivítá jako hosty Luboše Kozla a Tomáše Ujfalušiho. Přímo na stadionu v Edenu bude moderátor Libor Bouček rozebírat aktuální dění s Vladimírem Šmicrem, dorazí i hokejisté Chicaga David Kämpf a Dominik Kubalík a před zápasem také zpěvák Richard Krajčo. Přímo z hrací plochy se pak přihlásí reportér David Sobišek, utkání komentuje zkušená dvojice Milan Štěrba a Tomáš Radotínský. Stanice O2 TV Sport a O2 TV Fotbal nabídnou všechna utkání z Ligy mistrů v přímých přenosech. Více ZDE>>>

Tentokrát Slavia čelí mužstvu, které se prostě nenechá jen tak fyzicky přetlačit. A tím pádem letí do povětří důležitý trumf, díky němuž si „sešívaní“ dokázali vyšlápnout na Sevillu, Chelsea nebo nedávno na Inter Milán.

Teď už konkrétněji. Dělová koule Jadon Sancho, teprve devatenáctiletý anglický supertalent, vede statistiku bundesligy v počtu sprintů. Za zápas jich udělá průměrně přes třicet. A k tomu ta bilance. Tři góly, pět asistencí. V šesti ligových zápasech!

Borussia si vůbec v domácí soutěži drží vysoký standard v pracovitosti, tým se průměrně dostává na 115 naběhaných kilometrů za jedno utkání a hráči právě v čele se Sanchem lížou hranici 230 sprintů na devadesát minut.

„Je splněný sen a zároveň noční můra se Borussii postavit. Přál bych si hrát raději s někým jiným. Je to jeden z nejtěžších soupeřů, proti kterému vůbec můžeme stát. To mužstvo je směsí vytříbené fotbalovosti a obrovské rychlosti, strašně těžko se připravuje na jejich útočnou fázi, kterou umí hrozně zrychlit, a pak je tu Sancho, Reus, Hazard, Götze a další, kteří to umí jeden na jednoho,“ uvědomuje si Trpišovský.

„Ale i my budeme muset hodně běhat, abychom tohle utkání zvládli,“ zvedá prst Lucien Favre, trenér Borussie. „Viděli jsme Slavii proti Kluži a na Interu, kde měli víc příležitostí než domácí. Je to velmi atletický tým, skvěle napadá a jeho hráči hlavně běhají do těch správných prostorů. Říkal jsem to už po losu a platí to i teď, nechtěl jsem je za soupeře,“ vysekl Favre „sešívaným“ poklonu.

Jenže ti se perou se složením sestavy a zrovna na místě, kde se může rozhodovat. Ve středu zálohy. Ibrahim Traoré stále kvůli poraněnému kotníku nemůže hrát, to je skoro jako morová rána, ale zpátky už je Petr Ševčík.

„Tady bude ležet klíč k úspěchu. Kdo to zvládne ve středu hřiště, bude mít větší šanci na dobrý výsledek. Borussia právě tady často získává převahu a odsud uvolňuje hráče na krajích, hodně nad tím přemýšlíme,“ přiznává Trpišovský.

Je pravděpodobné, že žádný „diamant“ se svými kolegy nevytasí, není třeba, německý kolos na tři stopery nehraje. Slavia nejspíš vyjde ze svého pravidelného rozestavení, v němž jen půjde o to, jak obsadit právě střed zálohy a jak rozdělit role jednotlivým hráčům.

A pak děj se vůle boží. Tohle bude tanec.

VARIANTY SLOŽENÍ SESTAVY SLAVIE

1. netradičně tradičně

Slavia by použila běžné rozestavení 4 – 1 – 4 – 1 a dokonce se dvěma středními záložníky s velkým přesahem do útoku, tedy odvážné složení. Je ale pravděpodobné, že v takovém případě by jeden z dvojice Nicolae Stanciu, Petr Ševčík musel často doplňovat před vlastními stopery Tomáše Součka, aby „sešívaní“ stíhali chytat drtivý přechod Borussie do útoku.

Varianta sestavy Slavie na Dortmund • Foto Sport

2. vsadit na formu Zeleného

Do zápasu na Interu Milán přišel jako střídající hráč, ale s velkou suverenitou. Jaroslav Zelený má v posledních zápasech velmi dobrou formu a ukázal se i jako solidní varianta do středu zálohy. Kdyby chtěl mít trenér Jindřich Trpišovský ve středu zálohy vedle Tomáše Součka dalšího hráče s přirozeně defenzivní povahou, mohl by ukázat právě na odchovance Hradce Králové.