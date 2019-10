Slavia - Dortmund | Tiskovky v muzeu a Liga mistrů poprvé doma v Edenu | iSport.cz

Tiskové konference se na Slavii obvykle pořádají v určené místnosti ve třetím patře stadionu, platilo to třeba i při jarní jízdě do čtvrtfinále Evropské ligy. Pro slovutnou Champions League ovšem český mistr zvolil ještě honosnější prostředí.

Jindřich Trpišovský s Lukášem Masopustem i jejich soupeři Lucien Favre a Mats Hummels usedli před novináře v nazdobených prostorách klubového muzea. Vedle všech získaných pohárů, medailí nebo třeba podepsaných dresů Pavla Nedvěda a Cristiana Ronalda.

„Herzlich willkommen. Vítejte.“ Dvojjazyčné vzkazy na televizních obrazovkách s logem Ligy mistrů zdravily zástupce médií v aréně neporaženého lídra české ligy. Do Prahy za slavným BVB dorazily desítky novinářů z Německa včetně televizních štábů, v prostoru vyhrazeném pro kamery skoro nebylo k hnutí.

Když Slavia hrála mezi evropskou elitou před dvanácti lety poprvé, fanoušci za ní tenkrát museli až na Strahov. Populární stánek ve Vršovicích se teprve stavěl. Své sváteční zápasy si v něm na podzim 2011 užila plzeňská Viktoria, Horváth a spol. v Edenu přivítali Barcelonu i AC Milán.

„Sešívaní“ v té době měli úplně jiné starosti, sezonu nakonec zakončili až na dvanáctém místě ligové tabulky. Od té doby se však mnoho změnilo. A dnes večer Slavia prožije premiéru v LM na stadionu, kde se cítí skutečně doma. „Věřím, že nám vyprodaný Eden pomůže. A požene nás jako v zápasech s Chelsea a Sevillou,“ uvedl křídelník Lukáš Masopust.

Stadion už se převlékl do barev slavné soutěže. Letopočty na hlavní tribuně, kdy Slavia získala titul, zakryly motivy Champions League. Krátce před sedmou se na něm rozezní i ikonická znělka. „Kluci se na to těší stejně jako na Interu. Zase je to velký svátek,“ řekl trenér Trpišovský. Dokáže jeho mužstvo favorita stejně jako v Miláně zaskočit?