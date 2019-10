Slavia - Dortmund: Masopust o zahozené šanci: Jsem na sebe nasr… | iSport.cz

S německým kolosem se v Lize mistrů statečně měřili, jenže shořeli na slabé koncovce. Své o tom věděl slávistický záložník Lukáš Masopust, který obří příležitost proti Dortmundu neproměnil.

Za bezbrankového stavu jste šel sám na Romana Bürkiho. Co se vám honilo hlavou?

„Promeškal jsem pravý okamžik na zakončení. Koukal jsem moc dlouho na gólmana a přemýšlel o tom, kam to uklidím. Obránce mě zezadu ještě trochu rozhodil a trefil jsem Bürkiho. Mířil jsem mu mezi nohy.“

Bürki navíc zůstával dlouho stát, že?

„Věděl jsem, že bude dlouho stát, ale pomalu jsem se rozhodoval. Měl jsem míč přebrat, a jak byl vylezlý, měl jsem hned střílet. To by asi bylo nejlepší.“

Když nad svou šancí přemýšlíte po zápase, vyčítáte si ji?

„Jo, jsem na sebe nasr… Co si budeme povídat. Je to hrozná škoda. Kdo ví, jak by se ten zápas pak vyvíjel, kdybych dal gól. Na tomhle musíme zapracovat.“

Podobnou šanci měl i Stanislav Tecl ve druhém poločase…

„Taky říkal, že to měl řešit jinak, víc balon zatočit. Je to zkrátka škoda.“

Cítili jste, že jste na Borussii měli?

„Myslím, že to byl docela vyrovnaný zápas. Oni měli šance, my taky. Jen oni ukázali, jaký jsou velkoklub, a proměnili je. My bohužel zůstáváme bez bodu.“

V čem je rozdíl mezi vámi a ofenzivními hráči těchto velkých klubů?

„Oni dokážou zachovat asi větší klid v koncovce. My jsme to v tomto utkání neřešili úplně dobře.“

Byl to kvapík, jaký jste čekali?

„No, když zapnou Sancho a spol., je to neskutečné. Hrozně těžko se honí. Takhle nějak jsme to očekávali. Je zajímavé si takovou konfrontaci zažít.“

Myslíte, že herně se ukazujete v Lize mistrů lépe, než jste sami čekali?

„Vůbec jsem nevěděl, co od těchto zápasů čekat. Ligu mistrů hraju poprvé v životě. Před utkáním jsem přemýšlel nad tím, že minulý rok jsem hrál poprvé Evropskou ligu s Jabloncem. Jsou to pro mě skoky z české ligy. Jsem jedině rád, že se prezentujeme takovou hrou, že jsme schopní udržet balon. Věříme si, jsme schopní soupeře vykombinovat, dostat se do šance.“

A věřil jste v to?

„No, v úterý jsem koukal na zápas Tottenhamu s Bayernem. Když jsem to viděl, říkal jsem si, že se může stát cokoliv. Jsem rád za to, jak jsme hráli. Jen škoda, že nám utkání nevyšlo líp výsledkově.“

Jak vidíte po této porážce svou pozici ve skupině?

„Doufám, že budeme mít dál šanci se prát o nějaký postup ze skupiny.“