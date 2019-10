Vítěz soutěže s iSportem a Pepsi o lístky na Barcelonu: I z komentáře může vzejít skvělá věc | iSport.cz

Soutěž probíhala na Facebooku a Instagramu deníku Sport, kde soutěžící tipovali výsledek zápasu Slavie s Příbramí. Správné skóre 3:1 si tiplo několik lidí, los nakonec přisoudil lístky a karton Pepsi Matějovi.

"Když jsem psal komentář pod příspěvek, byl to úplný výstřel do prázdna, myslel jsem si, že je téměř nemožné takovou soutěž vyhrát. Ale nějakým zázrakem se to povedlo," sdělil šťastný výherce. "Je to úplně úžasně, že i z tak malé věci, jako je jeden komentář, může vzejít něco tak skvělého. Děkuji iSportu a Pepsi za toto všechno," dodal.