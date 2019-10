Slavia - Barcelona: Bořil pálil bodlem: Dal jsem kladenský nárt. Messiho nešlo chytit | iSport.cz

Podali jste dobrý výkon, ale zůstáváte bez bodu. Velké zklamání?

„Přesně tak. S Barcelonou jsme si to chtěli rozdat na férovku, to se podařilo. Ale sráží nás, že nedáváme vyložené šance, proto se takhle nadřeme. Proti Barceloně to byla škola hrou. Viděli jsme, co umí Messi, jeho prostě nejde chytnout. Ale i tak jsme je zatlačili, měli jsme vyložené šance. Jen je škoda, že jsme nedali víc gólů. Takhle hrajeme v Evropě vždy. Jsme v dobré náladě. Víme, co chceme hrát, a na hřišti je to vidět. Svou branku bych ale vyměnil za nějaký bod.“

Jak je možné, že jste se při své brance ocitl takhle nahoře?

„Ani nevím, jak to vzniklo. Musím se na to pořádně podívat na videu. Ale setrvačností jsem běžel dopředu, pak se míč dostal k Masovi (Lukáši Masopustovi). Napadlo mě, že poběžím středem, a on mi to krásně dal. Soustředil jsem se na to, abych si míč dobře přiťukl. Pak přišel kladenský nárt (bodlo).“

Nepůjdete tedy příště v Lize mistrů do útoku? Už jste dal důležitý gól proti Kluži.

„Dřív jsem býval útočník. A dobrý! Ale byl jsem malý a trenéři mi nedávali takovou důvěru. Pak ze mě udělali záložníka a nakonec došlo na rčení – nemáš fleka, hraješ beka.“

Jaký dojem na vás udělal Lionel Messi, na kterého jste hrál?

„Je to sympaťák, profík. Všichni říkají, že je to chodec. Je to chodec, ale jak dostane balon, je k nezastavení a může si s námi udělat kuželky. Běhal jsem s ním, ale nešlo ho zachytit. Snažil jsem se. Občas jsem si na něj i počkal, ale on udělal pohyb na jednu stranu, pak na druhou a byl za mnou. Nemohl jsem ho chytit.“

Jednou jste se s ním chytl. Co se stalo a jak jste si situaci vyříkávali?

„Mluvil na mě anglicky. Říkal mi, že jsem mu dal loktem. Já jsem mu říkal, že ne, ale všichni mi pak tvrdili, že to loket byl. Ještě jsem se mu nestačil omluvit a už to asi ani nestihnu. Se mnou to prostě bolí, neměl tam chodit.“

Vyměnil jste si s někým dres?

„Nezískal jsem nikoho, nejsem typ, který by chodil za hráči. Spíš když někdo přijde za mnou, tak si s ním dres vyměním.“

Bavili jste se po utkání s hráči Barcelony? Nebyli překvapením, jak jste jim zatopili?

„Vůbec ne. Překvapilo mě, že hned odešli. Zarazilo mě, že si s námi pořádně nepodali ruku. Nečekal jsem to od nich.“

V Lize mistrů hrajete dobře, jste chváleni, ale body nepřibývají. Jak je to nepříjemné?

„Je to Liga mistrů, teď jsme hráli proti Barceloně. Všichni čekali, že dostaneme búra. Myslím, že se nemáme za co stydět. Jasně, máme jen jeden bod, ale jsme ve skupině smrti. Každopádně chceme být třetí a postoupit do jarní části Evropské ligy. Alfou a omegou je porazit doma Inter.“

Inter porazil Dortmund, což vám plány asi trochu komplikuje.

„Je to tak. Bude to těžké. Ale doufejme, že budeme bodovat. I venku. Je vidět, že ty týmy jsou ještě trochu někde jinde, ale v některých fázích jsme Inter, Dortmund i Barcelonu přehrávali, měli jsme vyložené šance. Jak jsem říkal, sráží nás, že nedáváme góly.“

V neděli vás čeká šlágr v lize proti Plzni. Bude těžké přepnout do ligového módu?

„Bude to těžké, ale my bereme Plzeň jako evropský tým. Ten zápas budeme brát tak, jako bychom hráli Ligu mistrů. Půjdeme si to s nimi rozdat a uvidíme, jestli získáme nějaké body.“