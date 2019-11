Barcelona - Slavia: Hrdina Slavie. Největší ocenění? Pochválil mě Ter Stegen, zářil Kolář | iSport.cz

No aby ne...

„Jo, s takovým týmem takhle zachytat a udržet nulu, to se nepoštěstí každému. Jsem rád, že jsem klukům mohl pomoct, ale není to jen o mě. Kdyby kdokoliv nepodal dobrý výkon, tak odsud bod nevezeme.“

Jak těžké z vašeho pohledu bylo tu nulu vychytat, když vezeme v úvahu šance Messiho, Semeda, Roberta?

„Neuvěřitelně těžké. Pokud se nemýlím, tak jsme letos snad první, kdo tu udržel nulu, možná i za delší dobu. Barcelona je továrna na góly, o to víc si ceníme toho, že jsme neinkasovali. Samozřejmě byly tam i nějaké momenty, které jsme museli přečkat. Jen mě mrzí, že jsme nějaký gól nedali, mohli jsme tu možná i vyhrát...“

Při břevnu Lionela Messiho jste se jen ohlížel?

„Popravdě, otáčel jsem se s tím, že pro to půjdu do brány, mělo to gólové parametry. Když to skončilo na břevně, strašně se mi ulevilo. Všichni víme, co umí, že si to navede levou nohou a vystřelí, stejně to ale nejde ubránit.“

Týmu jste často pomohl i včasným výběhem, sbíral jste dost balonů za obranu, i to bylo důležitým faktorem vaší nuly, že?

„Určitě, proto si mě sem trenér přivedl, ví, že čtu hru a teď to bylo obzvlášť těžké. V české lize se s tímhle moc nesetkáme, hráči Barcelony jsou strašně rychlí, měl jsem i štěstí, že jsem nedostal žlutou. Byl tam moment, kdy jsem to už rukou nestihl a trefilo mě to do hrudi...“

Co souboj s Arturem Vidalem, který vám vletěl do rozehrávky?

„Byla to moje blbost, ale všichni jsou zvyklí, ví, co dělám. Paradoxně z toho mohla být naše šance, šli jsme z toho do brejku. Ale horší bylo spíš to, když to Messi těsně přede mnou protečoval, to byl asi zlomový moment. Dostat z toho gól, kdo ví...“

Jak to nesli hráči Barcelony? V Praze po těsné výhře se víceméně rovnou sbalili z trávníku bez podání rukou.

„O poločase na mě v útrobách stadionu počkal Ter Stegen, to bylo něco neuvěřitelného. Zastavil mě a říkal, že takový výkon dlouho neviděl, že je radost se na to dívat, že hraju výborně nohama. Počkal na mě i po zápase, to je největší ocenění, když něco takového slyším od takového gólmana. Ostatní jako Messi a další odešli hned, ani nepodali ruku. Nezachovali se moc dobře, to mě mrzelo.“

Na začátku vašeho slávistického angažmá se o vás i často z řad slávistických fanoušků dost pochybovalo. Co na to říkáte dnes?

„Měl jsem tu těžké začátky, lidi si dlouho zvykali na moji hru. Často to bylo o tom, že na mě šla jedna střela, já dostal gól, i když jsem za to nemohl. A lidi si říkali, jestli na to mám. Jsem rád, že jsem teď dokázal, že sem oprávněně patřím, a že jsem si snad lidi získal. Chtěl jsem být součástí Slavie a mrzelo mě, jak mě lidi kritizovali. Doufám, že jsem svými výkony na dobré cestě a budu v tom pokračovat.“

Velké téma kolem vás je, jestli v zimě zůstanete, že po vás určitě sáhne nějaký klub ze zahraničí. Je to téma i pro vás?

„Popravdě to slýchávám, ale vůbec nad tím nepřemýšlím. Teď se soustředím na výsledky ve Slavii, v lize jsme odskočili, v Lize mistrů bychom si zasloužili víc, to hlavně řeším, tyhle věci zatím ne.“

