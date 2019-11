Barcelona - Slavia | Démon Kolář rozesmál Messiho a vynuloval obra | iSport.cz

Nejsou to hráči Manchesteru City?

Takové myšlenky se mohly zprvu honit hráčům Barcelony při pohledu na slávistický celek. Ten si odbyl premiéru ve světle modrých dresech, které značně připomínali oděv Citizens. A tady podobnost nekončí. I výkonnostně to bylo ze strany Slavie trochu podobné stylu našlapaného celku z Premier league.

Ze slávistické jedenáctky vynikal hlavně jeden muž. Ondřej Kolář se na slavném jevišti Camp Nou rychle proměnil v hlavní hvězdu večera. Gólman „sešívaných“ vyšvihl jeden ze životních výkonů a ustál všechny ataky světového týmu.

Nejprve zneškodnil pokus Semeda, kterého kolmicí výtečně vyslal Piqué. Pověst gólmana, který je spíš liberem, potvrdil ve chvíli, kdy se Griezmannovi vrhl pod nohy dobrých 25 metrů od brány.

Ryze brankářské povinnosti si plnil především proti Messimu. Magická levačka Argentince nepřekonala Koláře v prvním poločase z přímého kopu, ve 35. minutě ji zastavila spojnice, chvíli před odchodem do šaten proti ní opět úřadoval Kolář.

Sebevědomí reprezentačního brankáře roste do závratných výšin. To bylo očividné ve chvíli, kdy chtěl kličkou obalamutit Artura Vidala. Míč mu sice odskočil od kopačky, ovšem naštěstí pro Slavii chilský záložník nedokázal nadějné příležitosti využít.

„Naštěstí z toho nebyl gól. Kdyby jo, je to klíčová věc a strašně by mě to mrzelo. Při mém štěstí se to odrazilo tak že jsme z toho měli brejk,“ řekl gólman v rozhovoru krátce po utkání pro O2 Sport.

Další kouzelné zákroky vytahoval po výměně stran, nejprve vystavil stopku střídajícímu Sergiu Robertovi. Katalánci se nedočkali ani dvanáct minut před koncem, kdy zázračný teenager Fati našel krásně šajtlí svého kapitána. V dalším souboji Messi vs. Kolář zněla fanfára pro pětadvacetiletého strážce brány Slavie. V tu chvíli se už legendární Argentinec ze zoufalství smál, když neuspěl ve své poslední vyložené šanci.

Kolář zavřel slávistickou branku a stal se teprve třetím českým gólmanem, který vychytal nulu na Camp Nou. Před ním se to povedlo pouze Janu Stejskalovi a Petru Čechovi.

„Kdyby mi někdo řekl před zápasem, že tu nedostanu gól, tak mu řeknu, že se zbláznil, Barcelona je stroj na góly, tak samozřejmě budu usínat s hezkými pocity," usmíval se šťastný brankář.

SESTŘIH: Barcelona - Slavia 0:0. Fantastický bod pro "sešívané"

Olayinkova první půle

Slavii pomohla navzdory heroickému výkonu i slušná porce štěstí, se kterým už neměl Kolář co dočinění. O spojnici po zakrouceném pokusu Messiho již byla řeč. Malý génius figuroval i v dalším smolném okamžiku pro domácí. Převzal si míč, který následně servíroval Vidalovi. Balon už byl v síti Slavie, ale radost domácích stopl zdvižený praporek pomezního sudího. Při přezkoumání situace přes VAR bylo vidět, že Messi se v těsném ofsajdu nacházel pouze patou.

Za zmínku stojí i představení Petera Olayinky v prvním půli. Stal se továrnou na trable pro pravou stranu obrany Barcelony. Nedal jí vydechnout, bez ostychu větral Nelsona Semeda. Jeho výpady zapříčinily, že těžiště hry bylo v úvodní pětačtyřicetiminutovce často daleko od vápna týmu z Edenu.

Slavia sice ani jednou nevystřelila na bránu, ale na celkovém dojmu z jejího vystoupení to nic nemění. Získala velmi cenný bod z místa, odkud si běžně vozí příděli mnohem slavnější celky...

Trpišovský: Měli jsme obrovské štěstí, doma jsme hráli líp a prohráli jsme

Hrdina Kolář: Při nepovedené kličce mi nestačilo ani zatrnout

Jak se brání Barcelona? Messi se zapomíná nahoře, říká Frydrych