Ondřej Kolář, hrdina Slavie: překonal pochyby, těží ze hry na hraně | iSport.cz

Seznam hvězd, které si na něm během jednoho večera vylámaly zuby, připomíná telefonní seznam. Semedo, Vidal, Piqué, Sergi Roberto i božský Messi. Brankář Ondřej Kolář zůstal během magické noci na Camp Nou neprůstřelný a Slavia uhrála senzační remízu 0:0 s Barcelonou. Není to tak dávno, co Kolář neměl auru nedotknutelného člena slávistické sestavy, ale teď už o něm nikdo (nejen) z červenobílé obce nepochybuje. Odchytal životní zápas.

O přestávce historické bitvy Ligy mistrů se k Ondřeji Kolářovi cestou do kabin přitočil barcelonský gólman Marc-André ter Stegen a uznale pravil: „Tohle jsem dlouho neviděl.“

Když to Kolář po zápase vyprávěl novinářům, spokojeně se usmíval: „Bylo to pro mě něco neuvěřitelného. Říkal, že je radost se na to dívat. Že hraju i výborně nohama a že je to fantazie. Čekal na mě i po zápase. To je pro mě největší ocenění, něco takového slyšet od takového gólmana. Měl jsem z toho husí kůži.“

Jako neuvěřitelné se v kontextu příběhu z úterní Barcelony zdá, že Kolář dlouho nepatřil mezi nedotknutelné. Když loni v lednu za 25 milionů korun přestupoval z Liberce do Slavie, část fanoušků „sešívaných“ pochybovala: vyplatí se taková investice? Mezi gólmany, kteří přešli z jednoho českého klubu do druhého, není žádný dražší.

SESTŘIH: Barcelona - Slavia 0:0. Fantastický bod pro "sešívané"

Kolář si slávistické příznivce získával postupně. Důležité plusové body získal letos v létě, když vršovický tým protáhl přes ošidný dvojzápas s Kluží do hlavní fáze Ligy mistrů. Ukazoval svoji klasiku: jako vždycky hrál sebevědomě nohama a v obou utkáních udržel nulu.

„Byl skvělý. Ve všech parametrech odvedl komplexní výkon, ať už hrou nohama, organizací obrany i při standardkách, hodně nám samozřejmě pomohl i vychytanou penaltou,“ potvrdil si tenkrát svůj dlouhodobý úsudek o Kolářovi slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

„Ondra patří k nejlepším gólmanům z hlediska čtení hry, kopací technicky. Posbírá spoustu balonů, které chodí za obranu. Strašně pomáhá obráncům, součinnost s nimi jednoznačně funguje. Pro soupeře je to hrozně nepříjemný. Když dáte trochu delší balon za beky, okamžitě je tam Kolář a rodící se nebezpečí uhasí,“ přidává se i bývalá opora „sešívaných“ Vladimír Šmicer.

Kolářovo pochopení a zvládání konstruktivní hry prospívá celému týmu. A že někdy jde na hranu možného? Klid, většinou to dobře dopadne: třeba když před dotírajícím protivníkem drze zasekne míč a rozvine postupný útok. Slávisté tak získají území a odkloní nebezpečí od své brány – i za cenu riskantnějšího pojetí.

Je to častý obrázek ve hře českého mistra. Kolářovi se tím daří nevyřazovat ze hry konstruktivní stopery, hra pak celkem ladně plyne až do útočného postavení a tlaku do soupeřovy brány.

Čistě hypoteticky, kdyby Kolář nakopával balony v jednom kuse vzduchem, byla by Slavia v podstatě odkázaná, aby její hrotový hráč neustále vyhrával souboje s obránci soupeře. Žádný velký nápad.

Hrdina Kolář: Při nepovedené kličce mi nestačilo ani zatrnout

„V některých zápasech Ondra není pod takovou palbou, o to těžší je se koncentrovat na výkon a předvést třeba jeden parádní zákrok ve chvíli, kdy není zahřátý,“ vykládá Šmicer kulantně o Kolářově handicapu. Není totiž klasickým gólmanem, jehož předností by byl třeba reflex na čáře.

Na podzim 2019 si ovšem bude dlouho pamatovat. Ve FORTUNA:LIZE se blýskl extrémně dlouhou sérií neprůstřelnosti v délce 788 minut (víc v samostatné české lize stihl jen mladý Petr Čech) a pomohl Slavii k dvěma remízám ze čtyř partií v Lize mistrů. Za galapředstavení v Barceloně dostal od deníku Sport maximální možnou známku deset, která se uděluje jen zcela výjimečně.

„Proti Barce to bylo obzvlášť těžké, protože se s takovými hráči v české lize moc nepotkáte. Jsou nadstandardně rychlí a taky jsem měl štěstí, že jsem nedostal kartu za faul,“ líčil Kolář. „Splnil jsem si klukovský sen, na Camp Nou by chtěl hrát každý. Barcelona je továrna na góly, o to víc si cením toho, že jsem žádný nedostal.“

A třeba taky nakročil k fotbalové nesmrtelnosti.

Liga mistrů opět posunula rekord ve sledovanosti Televize O2 TV hlásí v krátké době další překonání diváckého rekordu. Stalo se tak v úterý večer v čase od 18:00 do 21:00, kdy ve špičce dosáhla sledovanost O2 TV 791 995 diváků. K dosažení této hranice výrazně pomohl duel Ligy mistrů mezi Barcelonou a Slavií, který odvysílaly v přímém přenosu stanice O2 TV Sport a O2 TV Fotbal. Poslední rekord z 23. října, kdy se hrál domácí zápas Slavie s Barcelonou v Lize mistrů, tak byl překonán o více než 100 tisíc.

