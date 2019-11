SESTŘIHY LM: Postupují Bayern, PSG a Juventus. Real rozdrtil Galatasaray | iSport.cz

Aaron Ramsey posílá Juventus do vedení 1:0 v zápase Ligy mistrů na hřišti Lokomotivu Moskva • Reuters

Fotbalisté Juventusu si výhrou na hřišti Lokomotivu Moskva zajistili postup do jarní fáze Ligy mistrů • Reuters

Aaron Ramsey doklepává do sítě míč, který propadl za záda brankáře Lokomotivu Moskva po trestném kopu Cristiana Ronalda • Reuters

Robert Lewandowski oslavuje svou trefu v Lize mistrů do sítě Olympiakosu • Reuters

Liga mistrů poznala první postupují do osmifinále. Ve středečních utkáních se do play off dostal Bayern Mnichov, PSG a Juventus. Německý tým si doma poradil s Olympiakosem 2:0, výhru italského mistra vystřelil v závěru Douglas Costa a pařížský celek porazil Bruggy 1:0. Real Madrid doma rozstřílel Galatasaray 6:0. Manchester City jen remizovalo na hřišti Atalanty 1:1, závěr utkání navíc musel dochytat obránce Kyle Walker.