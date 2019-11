Bayern jedná s Wengerem, píší v Německu. Mám zájem, vzkázal kouč | iSport.cz

"Co nám v minulosti chybělo? Řekl bych, že pro Arsenal byl styl někdy víc než body. A tím se liga nevyhrává," citoval Čecha deník The Independent. • Profimedia.cz

Šíří se spekulace o tom, že by Arséne Wenger mohl usednout na lavičku Bayernu Mnichov • Profimedia.cz

Arséne Wnger by podle spekulací médií brzy mohl usednout na lavičku AC Milán • Reuters

K fotbalistům Bayernu Mnichov by mohl přijít bývalý kouč Arsenalu Arséne Wenger. Podle listu Bild sedmdesátiletý Francouz už absolvoval s vedením německého mistra konkrétní jednání. U týmu skončil po víkendovém debaklu 1:5 s Frankfurtem Niko Kovač.

Wenger, který loni odešel z Arsenalu po 22 letech, potvrdil, že by ho angažmá v Bayernu lákalo. „Trénování je můj život. Samozřejmě mám zájem,“ uvedl kouč, který momentálně pracuje pro katarskou televizní stanici beIN Sports jako expert na Ligu mistrů.

Podle německých médií by Wenger vedl Bayern pouze do léta. Pak by vedení chtělo přivést některého z mladších trenérů, jako jsou Thomas Tuchel z Paris St. Germain nebo Erik ten Hag z Ajaxu Amsterdam. Oba nyní odmítli opustit svá současná působiště. Nabídku mnichovského velkoklubu nepřijal ani Ralf Rangnick, který po minulé sezoně skončil v Lipsku.

Bayern dočasně vede asistent Hans-Dieter Flick, který ve středu s týmem díky výhře 2:0 nad Olympiakosem Pireus vybojoval postup do osmifinále Ligy mistrů.