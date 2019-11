Slavia - Inter: Kolář nejspíš nastoupí. Mladý Markovič bude dvojka | iSport.cz

Neobjevil se v bráně slávistické devatenáctky v Youth League proti Interu Milán, to vzhledem ke zranění Ondřeje Koláře vypadalo všelijak. Osmnáctiletý Jakub Markovič by ale měl večer zůstat jen na lavičce, opora týmu Jindřicha Trpišovského nejspíš půjde i přes drobný šrám do základu v óbrzápase, který napoví o postupujícím do evropského jara.