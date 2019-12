Souček: Bürki bude mužem kola. Soupeři nás chválí, ale škoda bodů | iSport.cz

Vypadáte, že jste docela spokojený s tím, co jste tu předvedli. Je to tak?

„Dá se říct, že jo. Samozřejmě mě mrzí, že nemáme žádné body, ale ono bylo všech šest zápasů skoro jako přes kopírák. Tohle byl fantastický zápas, šest ku šesti na šance. Je to neuvěřitelné, každý nás odepisoval, my jsme se s tím poprali tak, jak jsme se s tím poprali. Šancí jsme měli asi nejvíc, ale už na Interu jsme ztratili vítězství, doma s Barcelonou jsme hráli taky skvěle. Je hezké, že hrajeme na Dortmundu a uděláme tu domácího brankáře muže kola.“

Co jste na výkon Romana Bürkiho říkal?

„Střely byly skvělé, i tečované. On ukázal, proč je už několik let světovou extratřídou. Ale musím pochválit i Koliho (Ondřeje Koláře), měl taky hodně zákroků a ukázal, že má podobné kvality.“

Není vám ale líto, že máte celkem jen dva body?

„Vypadá to tak, jak to vypadá. Ale po zápase jsem mluvil s Piszczekem (obránce Dortmundu), který říkal, že je skvělé, co český tým dokázal. Že je jen škoda, že máme tak málo bodů. Ale že nás takhle chválí hráči soupeře a trenéři, bereme to všichni jako pozitivum.“

Dal jste gól před pověstnou Südtribüne. Jaké pocity vás v tu chvíli ovládly?

„Bylo to úžasné. Už předtím jsme měli několik šancí, gólman vše pochytal. Pak jsem ho prostřelil. Byl to pro mě úžasný pocit, najednou tam bylo ticho. Užil jsem si to neuvěřitelně.“

Navíc to byla moc pěkná akce, že?

„Hned jsem si říkal, že by ta akce mohla být někde vystavená. Bylo to na jeden dva doteky. Ta akce byla úžasná, těším se, až si ji pustím znova.“

Byla to nejlepší kulisa, kterou jste v Lize mistrů zažil?

„Myslím, že jo. Už před zápasem, když jsme nastupovali, viděli jsme tu žlutou zeď, plný stadion Dortmundu. Je to ten nejhezčí stadion, kde jsem hrál. Kulisa úžasná. Ale i naši fanoušci se neztratili, o to je to hezčí. Myslím, že jsme se pěkně s Ligou mistrů rozloučili.“

Byla to dobrá průprava a zkušenost do dalších sezon, kde byste mohli být ještě silnější?

„Věřím v to. Slavia se pořád vyvíjí, šla dál a dál v Evropské lize, teď dokráčela až do Ligy mistrů. Bude se chtít dostat znovu do Ligy mistrů. Věřím, že jí zkušenosti pomohou i k více bodům.“

Budete u dalšího pokusu o Ligu mistrů i vy?

„To je otázka. Každý den jiný, něco se může udát zítra, nebo taky ne dalších deset let. Je to hrozně složité téma. Uvidí se.“