Atalanta jede! Kde se vzala italská senzace? V klubu je i český talent | iSport.cz

Když Juventus vyhraje Serii A, nikoho to nepřekvapí. Má přece Ronalda. Druhá Neapol? Jasně, trojzubec Mertens, Milik, Insigne! Třetí místo Atalanta Bergamo. Kdože? Není to omyl? Klub z Lombardie vytřel zrak Interu, AC Milán, AS Řím a následně i celé Evropě, když postoupil ze základní skupiny Ligy mistrů.

Bergamo. Stotisícové město ležící nedaleko Milána. Historické stavby a letiště nízkonákladových aerolinek. To se ale změnilo. Místní Atalanta hostila, byť v Miláně, významné kluby – po dvou účastech v Evropské lize si díky třetímu místu zahrála Champions League a rovnou postoupila do osmifinále.

To je však až závěr pohádky o malém klubu ze severu Itálie. Fotbaloví romantici, pozor! Zamilovat se do Bohyně venkova, jak se nejúspěšnějšímu týmu mimo velká města (v nejvyšší soutěži odehrála už 58 sezon) přezdívá, je až nebezpečně snadné.

Vše začalo před devíti lety, když Atalanta sestoupila do Serie B. Zbídačeného klubu se ujal současný prezident Antonio Percassi. Bývalý hráč, později obchodník, naordinoval postupné ozdravné kroky: Oprášit zašlou slávu akademie, ze které vzešli například Roberto Montolivo či Roberto Donadoni. Vrátit se rychle mezi elitu. Postavit vlastní stadion.

Fůra práce… A ono to šlo. Rok po sestupu se Atalanta opět prodrala zpátky do Serie A. Její mládež dnes patří na Apeninském poloostrově k nejlepším. Dokonce se ji přezdívá „Italská La Masia“. Titul v Primaveře letos vyhrála po dlouhých 21 letech. Ve finálovém duelu proti Interu Milán nechyběl v sestavě i český obránce David Heidenreich, který je v klubu již třetím rokem a momentálně dělá kapitána v týmu do 19 let.

„Atalanta je rodinný klub. Funguje tak, že chce vychovávat hráče pro velký fotbal. Už několikrát se stalo, že hráč z akademie odešel do top klubu,“ popsal v létě pro deník Sport teplický odchovanec, jak to v akademii funguje.

Ví, o čem mluví. Stačí se zpětně podívat na nejzajímavější odchody z klubu: Alessandro Bastoni do Interu za 31 milionů eur, Andrea Conti a Franck Kessie do AC Milán za 24, Bryan Cristance do AS Řím za 21, Roberto Gagliardini za 22 do Interu, Mattia Caldara do Juventusu za 19 či Andrea Petagna do SPALu za 12.

„Všichni trénujeme na jednom místě a jsme dost v kontaktu s A-týmem. Některé tréninky máme i společné. Navíc často se na nás chodí podívat i vysocí představitelé klubu. Je běžné, že prezident za vámi přijde a povídá si s vámi,“ řekl Heidenreich.

Stejně jako si s Interem v této sezoně poradila Primavera, zatočilo s ním i A-mužstvo. Až za Atalantou letos v tabulce skončily Inter, AC Milán, kteří mají pod sebou daleko větší finanční polštář.

Čím to? Hlavní zásluhu nese trenér Gian Piero Gasperini. K týmu nastoupil v roce 2016 a nachystal mu náročný dril. Hráče vycepoval natolik, že nyní patří k nejlépe fyzicky připraveným týmům v lize. „Jsou jako roboti, kyborgové,“ smál se Jakub Jankto, záložník Sampdorie. Svojí poznámkou naráží na neuvěřitelný fyzický fond týmu. „Jejich naběhané kilometry jsou neskutečné. Vydrží lítat po hřišti celých 90 minut. Hrát s nimi je opravdu velmi těžké.“

Nerazzurrim se dařilo už v ročníku 2016/17, kdy obsadili čtvrté místo. Tehdy ale tato pozice na rozdíl od současnosti nezajišťovala přímou účast v Lize mistrů, ale pouze v Evropské lize. Gasperini a spol. vyhráli skupinu před Lyonem a Evertonem. Skončili v jarním play off na Borussii Dortmund, o postup přišli v 83. minutě odvety.

V další sezoně byla Atalanta sedmá a v Evropské lize prošla přes dvě kvalifikační kola. V rozhodující fázi o postup do základní skupiny byl v penaltovém rozstřelu úspěšnější FC Kodaň. Jenže na začátku uplynulého ročníku do smíchu v Bergamu nikomu nebylo. Po úvodní výhře nad nováčkem Frosinone přišla pohroma – sedm zápasů bez vítězné radosti. Remízy střídaly prohry. Deprese byla na denním pořádku. Kdejaký trenér by už skládal funkci. Gasperini nikoliv. Těžkou krizi přečkal.

Co tě nezabije, to tě posílí. Atalanta rozjela velkou stíhací jízdu. Z deseti zápasů proti TOP 6 prohrála pouze dva duely – s AC Milán a Neapolí. Jinak počítala body. Celkem jich bylo 12. Na vesničany s minimálním rozpočtem slušná práce. Pozoruhodné navíc je, že lépe si vedli na hřištích soupeřů (3. místo), zatímco doma to bylo o poznání horší (6. místo)

„Nebýt jejich špatného začátku, myslím si, že klidně mohli ještě prohnat i mistrovský Juventus,“ překvapil Jankto.

Střelce by na to Atalanta měla. Vždyť její útok byl nejlepší v celé lize. Duvan Zapata, kterého si zapůjčila do roku 2020 právě ze Sampdorie, nasázel 23 branek. Lepší byl pouze Fabio Quagliarella s 26 trefami, jeho nedávný spoluhráč z Janova. Až za nimi skončili v tabulce střelců Krzysztof Piatek (22), Cristiano Ronaldo (21), či Arkadiusz Milik (17).

Kolumbijský reprezentant na to však nebyl sám. Slovinec Josip Iličič měl v sezoně bilanci 12+7 a další z útočníků Argentinec Papu Gómez 7+11.

Pak před venkovany stála daleko větší výzva. Champions League! Posvátná soutěž, pro kterou by Italové byli schopni udělat cokoliv na světě, aby ji jejich oblíbený klub mohl hrát. Vždyť kromě zavedených značek se do ní podívaly jen Fiorentina (3x) a Parma s Udinese (1x).

Trenér Gasperini věřil, že ostudu Lombarďané neudělají. „O kvalifikování do Ligy mistrů jsme předtím ani nesnili. Nikdy předtím se nám to nepovedlo. Dokázali jsme to úctyhodným a zodpovědným způsobem. Podle mě si v ní Atalanta povede velmi dobře,“ prohlásil nebojácně po posledním ligovém kole.

Bez domácího stadionu

Podobně to viděl i Heidenreich. „Řekl bych, že si první tým vybudoval dobré jméno a do Ligy mistrů jde zaslouženě. V ten večer, kdy to dokázali, ani nešlo spát. Bylo slyšet všechno, co se v ulicích děje. Pro celé město je to neskutečný zážitek. Teď jsme k tomu ještě po 21 letech přidali titul v Primaveře, takže tato sezona je pro celou Atalantu neuvěřitelná. Doufám, že takových bude v budoucnu více,“ přál si.

Otázkou zůstalo, kde Bergamo bude Ligu mistrů hrát. Současný stadion Atleti Azzurri d’Italia, který pojme 21 tisíc fanoušků, je v rekonstrukci. Před dvěma lety jej od města vykoupil majitel Percassi a slíbil, že provede modernizaci. Ta podle předběžných odhadů vyjde na 40 milionů eur a kapacita by se měla navýšit na 24 tisíc. Hotovo má být v roce 2021. Pokud se tak doopravdy stane, bude Atalanta teprve třetím celkem v Serii A, který má vlastní stadion. Tím se zatím může chlubit pouze Juventus a Udinese.

Nakonec Atalanta hrála domácí zápasy Champions League v Miláně. V úvodních čtyřech zápasech uhrála pouhý bod. „Byli jsme mrtví a pohřbení,“ glosoval to brankář Pierluigi Gollini. Jenža pak se zvedla, v posledním utkání základní skupiny vypráskala Šachtar Doněck a postoupila osmifinále.

Triumfu Atalanty nemohl uvěřit ani ředitel klubu Luca Percassi. „Pořád mi hlava nebere, čeho jsme dosáhli. Všechno hrálo proti nám, měli jsme velmi malou šanci postoupit, ale stejně se nám to povedlo. Bylo hodně emotivní vidět zvítězit tým v tak složité situaci.“

Nyní jej čeká další výzva – jarní fáze nejznámější soutěže v Evropě. Osmifinálového soupeře se šestý tým Serie A dozví v pondělí. Bude jím buď Barcelona, Bayern Mnichov, Lipsko, Liverpool, Paris Saint-Germain, nebo Valencie. „Všichni jsou velmi silní, nezáleží, na koho narazíme. Máme radost, že v osmifinále jsme. Doufáme, že naši fanoušci navštíví krásné město,“ uvedl před losem kouč Gian Piero Gasperini.