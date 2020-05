Straka mohl být agent, ale síla hřiště zvítězila. Komu za to vděčí? | iSport.cz

Vše nasvědčovalo tomu, že pohár pro vítěze Ligy mistrů vybojuje Bayern Mnichov. Ještě v 90. minutě vedl díky trefě Maria Baslera z 6. minuty 1:0. Pak se ale bavorskému celku zhroutil svět – přišlo smrtící nastavení a velkolepý obrat Manchesteru United.

V 91. minutě nejprve pokus Ryana Giggse usměrnil k tyči Teddy Sheringham, aby tentýž hráč o dvě minuty později prodloužil roh na Oleho Gunnara Solskjaera, který rozhodl o triumfu „Red Devils“.

Důležitou roli sehrál u vítězné branky tehdy 24letý David Beckham, který poslal od rohového praporku míč přesně na hlavu Sheringhama. Záložník, který se stal později velkou fotbalovou ikonou a znal ho celý svět, ale do té doby nepatřil mezi miláčky fanoušků. Angličané mu dávali za vinu vyřazení v osmifinále mistrovství světa 1998, kdy se nechal v utkání s Argentinou (2:2, 3:4 pen.) ve 47. minutě vyloučit.

„Na tom vidíte, jaká je druhá strana popularity. Jsme jen lidi, děláme chyby a absolutně nesouhlasím s tím, jak se k tomu vyjadřovala média a fanoušci. V tu chvíli potřebuješ mít někoho, kdo ti podá pomocnou ruku, což tehdy udělal pan Ferguson (trenér Manchesteru United). Dokázal vrátit Beckhama tam, kam patřil,“ uvedl v rozhovoru s moderátorem Radkem Šilhanem ve studiu O2 TV Sport trenér František Straka.

On sám v době konání finále dělal své první krůčky k trénování. Od začátku ale nebylo jasné, že se stane koučem. „Asi každý z nás si potřebuje určit směr, co by chtěl dělat,“ řekl s odkazem na krátkou pauzu, kterou si dal po skončení hráčské kariéry. „Uvažoval jsem o tom, že bych si udělal zkoušky na agenta. To jsem také udělal a přiblížil se v tomto směru manažerské práci,“ prozradil.

Síla hřiště ale zapůsobila. „Neskutečným způsobem mě to k němu táhlo. Takže pak už to začalo. Dojíždění, udělat si licenci. Trenéřina měla navrch,“ zavzpomínal.

Klíčovou roli v jeho začátcích sehrál kouč z Wuppertalu Wolf. „Byl to výborný trenér a nabídl mi, že bych mohl být jeho asistentem a zároveň hrát. To byly první kroky, kdy jsem se dostal do trenéřiny, díky němu. To se nezapomíná. Řekl jsem si, že půjdu touhle cestou a nakonec se to splnilo,“ podotkl Straka.