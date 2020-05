V Dánsku měli na stadionu naživo 10 tisíc fanoušků! Tohle řešení nadchlo | iSport.cz

Fotbalový svět se postupně po nucené pauze pomalu opět rozjíždí. Po německé bundeslize či české FORTUNA:LIZE se ve čtvrtek odehrál první duel dánské Superligy. Dohrávka 21. kola mezi Aarhusem a Randers skončila remízou 1:1.

Jednou z mnoha věcí, která je pro k fotbalu navrátivší se ligy shodná, je, že se zápasy hrají před prázdnými tribunami, případně jen před malou hrstkou fanoušků, jako tomu bylo i na některých českých stadionech.

V Aarhusu ale dokázali do Ceres Parku, 21tisícového stánku, dostat naživo přibližně 10 tisíc fanoušků. Jak se jim to podařilo?

Jeden z nejstarších dánských klubů vytvořil doslova virtuální tribunu. Konkrétně pomocí obří obrazovky, která byla 40 metrů dlouhá a 3 metry vysoká. Pro fanoušky hostujícího celku a neutrální příznivce byly k dispozici další dvě obrazovky, byť menší. Diváci se pak pomocí aplikace Zoom přihlašovali s tím, že si mohli formou bezplatných vstupenek přes rezervační systém vybrat i konkrétní místo.

„Nikdy jsem před zápasem neměl tolik práce jako tentokrát. Je to úsměvné, když si vezmete, že tu diváci osobně nejsou,“ uvedl pro The Guardian šéf mediální komunikace Aarhusu Sören Carlsen. „Pracovali jsme na tom, aby vše fungovalo bez problémů. Když jdete na fotbal, je to komunitní zážitek. Ten ale nyní kvůli koronaviru všem chybí. Je to šance pro lidi, jak se propojit.“

„Bylo to skvělé, nemohli jsme ze zápasu bez diváků získat více. Kolem utkání se vytvořila skvělá atmosféra. Určitě nám to pomohlo a jsem si jist, že to u hráčů vzbudilo trochu pozitivní nálady,“ řekl domácí trenér David Nielsen.

„Utkání bylo samozřejmě netradiční, ale forma jeho uspořádání byla pěkná. Pokud to takto bude pokračovat, nevidím v tom problém. Během zápasu to fungovalo optimálně. Byla to skvělá iniciativa od AGF, je skvělé, že to zkusili. Ale na druhou stranu nebylo to něco, co bych během zápasu výrazně vnímal. Jednou za čas jsem si ale všiml na obrazovkách fanoušků Randers,“ podotkl po zápase kapitán hostů Erik Marxen v TV 2 SPORT.

Až průkopnický nápad Aarhusu by mohl být inspirací pro další kluby, a to i v těch nejprestižnějších soutěžích. Vezměte si jen, jak na Ostrovech reagovali na českou verzi autokin v Praze a Plzni při duelu Sparty s Viktorií (1:2). Mimochodem dánský celek Midtjylland chystá něco podobného, když v okolí svého stadionu vybuduje na pondělní zápas s Horsens velké obrazovky, na kterých budou moci fanoušci utkání sledovat.