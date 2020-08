Nejmladší kouč v semifinále LM. Po hádce se Simeonem narazí na mentora

Julian Nagelsmann, nejmladší trenér v historii, co postoupil do semifinále Ligy mistrů • ČTK

Mládí vpřed na hřišti i na lavičce! Takovým mottem se může řídit RB Lipsko. Klub kontrolovaný koncernem Red Bull, který se do bundesligy prodral teprve v roce 2016, zvládl zatím nejdůležitější zápas své krátké existence, když přes Atlético Madrid (2:1) prošel do semifinále Ligy mistrů. Se základní sestavou, v níž je stále teprve třicetiletý gólman Péter Gulácsi nestarším hráčem, a s čerstvě třiatřicetiletým koučem! Julian Nagelsmann, který Lipsko k postupu dovedl jako nejmladší trenér v historii, po zápase popsal pocity z úspěchu, hádku s protějškem Diegem Simeonem, i vyhlídky na střet s mužem, který ho dovedl k trénování.

Diego Simeone měl v hlavě jednoho bubáka, který jej v Lize mistrů straší. Jmenuje se Cristiano Ronaldo. Dosud platila jednoduchá poučka – Atlético Madrid se Simeonem na lavičce postupuje pavoukem Ligy mistrů, dokud nenarazí na tým s CR7 v sestavě. Tam přichází stopka. Pravidlo teď porušilo Lipsko.

Když tečovaná střela Tylera Adamse zapadla za záda Jana Oblaka a upravila skóre na konečné 2:1 pro německý tým, nezbylo temperamentnímu Argentinci nic jiného, než pogratulovat svému protějšku. A zklidnit vášně z přestávky. „O poločase jsme měli malou hádku. Ale nebylo to nic vážného,“ odhalil trenér Lipska Julian Nagelsmann. „Simeone je rozený vítěz, chce prostě vyhrát, i když je zrovna na cestě do šatny. Na tom není nic špatného, je to velká trenérská osobnost. Po zápase mi upřímně pogratuloval, řekl, že to bylo skvělé utkání, které jsme zaslouženě vyhráli,“ dodal německý kouč.

SESTŘIH: Lipsko - Atlético 2:1. Schick a spol. v semifinále Ligy mistrů

V pouhých 33 letech a 21 dnech se Nagelsmann stal nejmladším trenérem, který kdy dokázal dovést svůj tým do semifinále Ligy mistrů. Ani tam ambice nekončí. „Nebudu mluvit o celkovém vítězství, ale samozřejmě chceme postoupit do finále,“ prohlásil. A skromně odrazil pozornost od své osoby na družstvo. „Celý tým porazil Tottenham v osmifinále a teď Atlético. Nejde o duely mezi trenéry, o můj boj s Mourinhem, Simeonem, ani v nadcházejícím semifinále s Tuchelem (trenérem PSG). Je to týmový sport. Kluci dnes hráli skvěle.“

Boj s mentorem

Střet s Thomasem Tuchelem ale přeci jen stojí za zmínku. Tihle dva jsou totiž výrazně víc než jen krajané. Když Nagelsmannova hráčská cesta vinou zranění kolene skončila už v mládežnických letech, začal působit jako skaut a analytik právě pod Tuchelem. Ten v té době v rezervě Augsburgu začínal svou trenérskou kariéru. Byl to právě rodák z Krumbachu, kdo mladého Juliana přesvědčil, aby se také vrhnul na trénování.

„PSG jsou top klub s top koučem,“ smekl při otázce na semifinálové soupeře Nagelsmann. „Jako trenér jsem proti Tuchelovi často hrál, ale málokdy vyhrál. To by se teď mělo změnit. Byl bych spokojený i se špatným zápasem, kdybychom ho vyhráli,“ usmíval se. 33letý stratég potkal svého mentora zatím třikrát, mezi lety 2016 a 2017 vedl Hoffenheim proti Dortmundu. Dvakrát se radoval Tuchel, jednou klání skončilo smírně.

„Mají tým plný hvězd,“ dodal Nagelsmann s odvoláním na Neymara a Kyliana Mbappého, který bude tentokrát zřejmě dost fit na to hrát od začátku. „Navíc se jim vrací Ángel di María. Je jasné, že budeme potřebovat další skvělý výkon, abychom se dostali do finále,“ doplnil.

Pravda, proti francouzskému mistrovi to nebude snadné. Ale kdo jiný než mladým hladovým talentem nabitý tým Lipska vedený progresivním trenérem by takový výkon měl podat.