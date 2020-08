iSport podcast: Proč Lipsko (zatím) nekoupilo Schicka? Může na to dojít? | iSport.cz

Už večer čeká RB Lipsko historický zápas - za pouhých 11 let existence se stihlo probojovat do semifinále Ligy mistrů. A s ním i Patrik Schick, který si tak odbyde už svůj druhý souboj o finále Ligy mistrů v kariéře. I kdyby ho ale pomohl rozhodnout, je otázka, zdali ještě v Sasku bude působit i příští sezonu. Lipsko na něj neuplatnilo opci a v tuto chvíli to vypadá, že ho nekoupí ani za sníženou cenu. Proč tak neučinilo a co bude s českým útočníkem dál? Tomu se v pondělním iSport podcastu věnovali redaktoři deníku Sport Jakub Dvořák a Radek Špryňar. Podívejte se na jejich diskuzi!