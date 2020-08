Lipsko v Lize mistrů vydělalo přes miliardu. Zůstane Schick? | iSport.cz

Julian Nagelsmann, nejmladší trenér v historii, co postoupil do semifinále Ligy mistrů • ČTK

V úterý večer si to rozdají s PSG o postup do finále Champions League. Postupem přes Atlético Madrid zinkasovalo německé RB Lipsko cca 12 milionů eur. Celkem již v soutěži vydělalo přes 45 milionů (cca 1,1 miliardy korun). Další by navíc měly dorazit. Bude tedy konečně na nákladný přestup Patrika Schicka? Podle posledních zpráv z Německa nikoliv.

Minulý týden už to vedení AS Řím nevydrželo a bouchlo do stolu. Chcete Schicka? Dejte nám 25 milionů eur! Lipsko svoji vyjednávací pozici nezměnilo. Stále požadovalo po italském klubu výraznější slevu.

Ačkoliv se zdá, že Lipsko oplývá silným rozpočtem a nemělo by mu dělat problém transfer realizovat, slova sportovního ředitele Markuse Kröscheho je to stále nereálné. „Můj budget je pořádný stejný,“ vzkázal v neděli.

A to i přesto, že klub při dosavadním tažení v Lize mistrů vydělal přes 45 milionů eur (cca 1,1 miliardy korun). Jenom dvanáct přiteklo za vyřazení Atlétika Madrid. Další miliony si klub připíše za tzv. koeficient a market pool. Pokud by se svěřenci Juliana Nagelsmanna dostali až do finále, čekalo by je dalších 15 milionů eur. Vítěz pak dostane čtyři další.

Proč tedy nepůjdou miliony do kádru?

V Německu se neoficiálně traduje, že „býci“ mají mít letošní přestupový rozpočet pouhých 30 milionů eur (780 milionů korun). A to i přesto, že za 60 milionů eur prodali do Chelsea svoji největší hvězdu, a společně se Schickem autora dvou třetin vstřelených branek v minulé sezoně, Tima Wernera.

Jeho náhradník Hee-Čan Hwang ze Salcburku vyšel na 10 milionů. A klub by rád udržel Patrika Schicka (hostování z AS Řím) a španělského obránce Angeliňa (hostování z Manchesteru City). Oba natrvalo vykoupit se však zatím jeví jako mission impossible.

„Patrik by rád zůstal. Navíc se díváme i po jiných postech, které bychom chtěli posílit,“ dodal Krösche.

Liga mistrů na O2 TV Sport Zápas Lipsko - PSG uvidíte v úterý na O2 TV Sport a Fotbal. Ve studiu moderátor Libor Bouček přivítá jako hosty Františka Straku a Karola Kisela.