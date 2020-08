Guľa před vstupem do LM: Chytneme opratě a ukážeme, jak jsme hladoví

PŘÍMO Z ALKMAARU | Je plný sebevědomí a odhodlání. Adrian Guľa ve středu poprvé vletí s Plzní do rulety evropských kvalifikací. První zastávkou je Nizozemí. Alkmaar. „Věřím, že budeme hladoví,“ doufá slovenský trenér. Viktorii vede od ledna, bezpochyby se mu povedla spousta dobrých věcí, významně oživil herní složku týmu, ale v opravdu velkých zápasech zatím neuspěl. Opakovaně proti Slavii. Stejně tak v semifinále MOL Cupu se Spartou… Změní se to v druhém předkole Ligy mistrů? Pokud ano, Plzeň bude hřát bonus v podobě jistoty účasti v základní skupině Evropské ligy.

Čeká vás plzeňská pohárová premiéra. Viktoria hrála třikrát základní skupinu Ligy mistrů. Jak velkou motivací pro vás osobně je navázat na předchozí úspěchy?

„Je to pro mě velká výzva. Věřím, že chlapci, kteří jsou stále v mužstvu a zažili předchozí úspěchy skupinové fáze Ligy mistrů, jsou stále hladoví. A další chlapci, kteří jsou s námi v klubu se silnou DNA posledního desetiletí, tak cítí to samé. Tedy, že chtějí vyhrát nejbližší zápas a zažít něco nové, něco výjimečné. Pro nás je velmi podstatné, abychom s touto touhou vstupovali každý den na stadion a stejně tak i zítra.“

Jak lze charakterizovat Alkmaar?

„Měli jsme dostatek času a prostoru navnímat jeho hru. Nehrajeme s českým mužstvem, k tomu směřovala i naše příprava. Nejen Alkmaar nasledovat, ale zároveň dát informace hráčům, na koho mohou narazit v dané pozici. Plus zaměřit se nejen na individuality, ale i celkový herní projev týmu, kde má silné stránky, ale zároveň i slabiny. Vše jsme si prošli a ukázali. Z mého pohledu jde o typický nizozemský tým s vysoko postavenou obranou na riziko, presinkově dostatečně kvalitní. V křídelních prostorech preferuje hráče hrající přes nohu, což jsou detaily, o kterých musí hráči vědět. Dále jsme se zaměřili na portfolio útočných variant, tedy odkud létá nejvíce finálních přihrávek. Samozřejmě, že v jejich stylu jsou i prostory, kterých chceme využít, abychom byli nebezpeční a úspěšní.“

Jde o váš největší zápas v roli kouče Plzně. Soustředíte se ještě více na sebemenší detaily i s ohledem na to, že se o postupujícím rozhodne pouze v jednom duelu?

„Snažím se každý den dát do práce maximum. Každý zápas je pro mě velký. Nyní ale hrajeme utkání pod hlavičkou Ligy mistrů… Nemohu říct, že je to stejné. Nicméně hlava pracuje stejně, jde na maximum. Teď to bylo znásobené, byli delší čas pohromadě, na hotelu, mohli jsme přípravu udělat komplexněji s celým realizačním týmem. To jsou ale věci, které se snažím dělat dlouhodobě.“

Je vaší drobnou výhodou, že Alkmaar se vzhledem ke koronavirové pandemii nemůže spolehnout na vlastní fanoušky?

„V dnešní době to je realita. Hraje se bez lidí, síla domácího prostředí se snižuje. Obzvlášť v případě, že domácí fanoušci jsou tak skvělí, jako u nás v Plzni. Chápu to jako mikrovýhodu. Pravda ale leží na hřišti.“

Vám se během působení v Plzni povedla velká spousta věcí, především jste významně zapracoval na herním projevu. Přesto se vám nedaří zvládat opravdu velké duely, kupříkladu proti Slavii a v semifinále MOL Cupu se Spartou. Vnímáte to stejně?

„Jsme stále v procesu. Jednou ze součástí rozvoje je budování vítězné mentality. Myslím, že kluci ji ukázali po restartu ligy na Spartě. (usměje se) Ale ano, jsou před námi výzvy, abychom to potvrzovali v tak velkých utkáních, jako je třeba ten zítřejší. Případně v lize. Ale jak říkám, stále jsme v procesu, jsme procesové mužstvo. A to navzdory zkušenostem, které v kádru máme. Sám se těším, jakým způsobem zítra společně chytneme opratě a že ukážeme, jak jsme hladoví. Věřím, že přichází ten správný čas. Z druhé strany je dobré, že z nepovedených zápasů se můžeme učit. A to kluci umí, a velmi rychle.“