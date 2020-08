Sadílek o Alkmaaru: Trojzubec v útoku i silný presink. Jak může Plzeň uspět?

Co lze od Alkmaaru očekávat?

„Jedná se o hodně kombinační tým. V ofenzivě mají velmi šikovné mladé hráče. Minulý týden se jim uzdravil Calvin Stengs, který je pro ně v útočné fázi jednou z klíčových postav, což byla velmi pozitivní zpráva. Myslím si, že od začátku na Plzeň nalezou a budou ji presovat na její polovině. Takto získávají balony a okamžitě umí být nebezpeční v útoku. Vždycky, když jsme s nimi hráli, byl to fotbal nahoru dolů. A kdo udělal víc chyb, ten to měl těžší.“

Na co ještě by si měla Plzeň dát pozor?

„Celá ofenzivní trojka je velmi nebezpečná. Začíná to u Oussamy Idrissiho na levém kraji, na druhém je Stengs a uprostřed operuje Myron Boadu. Všechno jsou to hráči, o které stojí přední evropské kluby. Jsou nevyzpytatelní, protože si neustále mění pozice, jsou rychlí, skvělí jeden na jednoho. Pro plzeňskou obranu to bude velmi těžké.“

Navíc i nizozemští reprezentanti, že?

„Už minulý rok byli poprvé povoláni a měli skvělý úvod. Jestli se nepletu, tak Boadu při debutu vstřelil gól a Stengs na dva přihrál.“

Alkmaar má poměrně dost mladé mužstvo. Mohla by mít Plzeň navrch díky svým zkušenostem?

„Sice mají mladý předek, ale vzadu jsou samí zkušení hráči. Brankář Bizot je na každém srazu s reprezentačním áčkem. Ve středu obrany je Ron Vlaar a v záloze Jordy Clasie, kteří působili v Premier League. Tihle všichni mají obrovské zkušenosti a jsou lídry týmu.“

Máte nějaký recept, jak proti nim uspět?

„Recept na úspěch nemám, ale krajní beci hrají hodně vysoko, takže v případě nějaké laciné ztráty se naskytne možnost udeřit z protiútoku. A co se týká středních obránců, ti nejsou zrovna moc rychlí. Plzeň musí vše odvést na sto procent, od začátku na ně vlítnout a znervóznět je. Pro některé kluky to bude první předkolo Ligy mistrů v kariéře, navíc dlouho nehráli žádný soutěžní zápas, takže zápasová praxe bude hrát určitě pro Viktorku.“

Jak zápas vnímají v Nizozemsku? Předpokládám, že favoritem je určitě Alkmaar.

„Určitě. Vzhledem k tomu, jak se AZ prezentoval v minulé sezoně, je tu považován za favorita. Jenže nyní nikdo neví, jak bude jejich tým vypadat po šestiměsíční pauze. Plzeň je tu hodně respektovaná. Ví se tu, že se v posledních letech často objevovala v základních skupinách evropských pohárů, takže jméno tu má velice dobré.“

Spokojil by se Alkmaar případně jen s Evropskou ligou, nebo je pro něj účast v Champions League zcela zásadní?

„To si nemyslím, protože do poslední chvíle podávali protesty na UEFA, aby se dostali do dalšího předkola, protože jim to přišlo nefér, že Ajax šel do čtvrtého předkola. A nakonec se dostal až do základní skupiny. AZ chtělo být na jejich místě, ale nevyšlo jim to. Takže budou bojovat, aby se dostali až do finálové fáze play-off Ligy mistrů.“

Komu dáváte větší šance?

„Těžko se mi tipuje. Ve Viktorce mám spoluhráče z reprezentace Pavla Buchu, kterému přeji, aby se dostali co nejdál. Na druhou stranu musím držet palce i Alkmaaru kvůli koeficientu.“

