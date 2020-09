Kadlec popsal sílu soupeře Slavie v LM: „úchylka“ na data i speciální auty

Jaký soupeř na Slavii v boji o Ligu mistrů čeká?

„Určitě to nebude nic jednoduchého. Díval jsem se na druhou půli s Bernem a Midtjylland hrál výborně. Moc se mi líbí Pione Sisto, to je jejich stěžejní hráč. Když jsem v klubu působil, tak odcházel do Španělska. Nyní se vrátil a je to pro ně velká posila. Dánové hrají zajímavým stylem, mají nahoře hodně individualit, ale jinak jsou všichni běhaví a silní. Pro Slavii žádná sranda.“

Změnil se nějak jejich způsob hry od dob, kdy jste v klubu působil?

„Je to podobné. V útoku je vytáhlý černoušek, který tam byl i za mě. Samozřejmě jiný, ale typologicky je to kus za kus. Pořád hází dlouhé auty, to se taky nemění. (usmívá se) Kádr se hodně obměnil, já si z toho současného pamatuju asi jenom čtyři hráče. Kvalita jim ale zůstala.“

Midtjylland má z posledních šesti sezon tři tituly, přitom je to spíš menší klub. Čím si takovou úspěšnost vysvětlujete?

„Dělají to zkrátka dobře. Jedou skautování přes data, očividně to nějaký smysl má. Na druhou stranu v Dánsku není taková konkurence. Je tam FC Kodaň a Brøndby. Když má FC slabší sezonu, tak je víceméně jasné, že nahoře bude Midtjylland. Brøndby není špatné, na úplný top ale nemá.“

Velice zajímavou postavou je majitel klubu Matthew Benson, který zbohatl na sportovních sázkách, mimo jiné vlastní i anglický Brentford. Poznal jste ho osobně?

„Přímo s ním jsem nemluvil. Ale samozřejmě jsem o něm slyšel, sídlí v Londýně. Byli jsme tam v jeho centru na stáži, abychom viděli, kde ty analýzy vznikají.“

Byl i váš přestup do klubu v tomhle směru specifický?

„Nevím úplně přesně, jak si to v mém případě vyhodnocovali. Ale samozřejmě mi říkali, že čísla mají. A že jim to sedí. Ale asi se trochu spletli.“ (usmívá se)

Midtjylland je známý i tím, že má speciální trenéry na standardní situace, zaměřuje se na dlouhé auty. Věnovala se těmto aspektům hry extrémní pozornost?

„Zase tolik ne. Vždycky během přípravy klub najal trenéra, který se na to specializoval. Ukazoval nám varianty dlouhých autů, věnovali jsme se tomu třeba tři dny v kuse. Ale pak už ne. Určitě jsme to netrénovali každý týden.“

Ale efekt to má, souhlasíte?

„Ono to vychází i ze skladby mužstva. My jsme tam měli dva kluky, kteří byli schopní házet extrémně dlouhé auty. K tomu útočníka, který měřil přes dva metry. I díky tomu to fungovalo.“

Vraťme se ještě k datům. Předpokládám, že vás s nimi konfrontovali i během sezony.

„Jasně. Byla to pro mě víceméně první taková zkušenost, kdy se data vyhodnocovala po zápase. Vždycky za mnou přišli s tím, že tady jsem naběhal málo, tady hodně, tady by to bylo potřeba zlepšit. Do té doby jsem tohle nezažil.“

Zaujal vás nějaký statistický údaj?

„Pamatuju si, že Pione Sisto v jednom utkání nasprintoval asi dva a půl kilometru, což je šílené číslo. To jsem nikdy nepochopil.“

Oba zápasy se budou hrát bez fanoušků, čekají přesto na Slavii v Dánsku nějaké nástrahy?

„Asi ne. Stadion je sice menší, ale hezký, moderní. Pokud jde o trávník, byli v tomhle směru vyhlášení nejlepším týmem v sezoně. Letiště je asi třicet minut od stadionu, to taky není žádný problém.“

Koho favorizujete na postup?

„Já si myslím, že to je tak 60:40 pro Dány.“