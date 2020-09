Genk „zlevňuje“ Hrošovského, co na to Slavia a Plzeň? Existují dva háčky

Belgická liga začala, KRC Genk v pondělí večer dohrál páté kolo. Ale ještě ani na vteřinku u toho nebyl záložník Patrik Hrošovský. Dál platí stanovisko trenéra Hannese Wolfa, který chce sázet na vyšší hráče. Proto se v poslední době rozjely spekulace o možném návratu do české ligy, konkrétně do Viktorie Plzeň, ze které před rokem do Genku odcházel, a taky do Slavie.