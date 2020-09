Bořil o režimu v izolaci: Kafe, karty, příprava. Očekávám tvrdý boj

Loni v play off Ligy mistrů sehrál jednu z klíčových rolí. Kapitán Slavie Jan Bořil (29) v odvetném duelu s Kluží vstřelil gól, který české šampiony definitivně posunul mezi evropskou elitu. „Mám na to krásné vzpomínky. Ale teď nás čeká další těžký soupeř,“ uvědomuje si levý bek před první bitvou proti dánskému Midtjyllandu. A stejně jako celý tým se vyrovnává s předzápasovým režimem v hotelové izolaci.

Jak moc vaše šance posílí loňský postup přes Kluž?

„Pořád to máme v hlavách. Všichni dobře víme, o co teď zase hrajeme. Říkali jsme si, jaký dvojzápas to tehdy byl. Letos na to chceme navázat.“

Zápas budou řídit stejní sudí jako před rokem v Kluži. Může být výhoda, že znáte metr tureckého rozhodčího Cakira?

„Co si vzpomínám, tak rozhodčí v tom zápase byli fantastičtí. Hru nechali volně běžet, pouštěli souboje tělo na tělo. Hrálo se nahoru dolu. Pro náš styl hry to zase může být výhoda.“

Je letošní Slavia jiná? Silnější?

„Těžko říct. Máme určitě víc zkušenosti, ale jinak je to otázka spíš na trenéra. Prošli jsme si určitou obměnou kádru, ale přesto jsme všechno zvládli. Věřím, že jsme na zápas dobře naladění.“

Jak si zvykáte na neobvyklý covidový režim v izolaci na hotelu? Čím tam trávíte volné chvíle?

„Na tohle se nikdo nemůže dobře připravit. Ale všichni jsme zodpovědní a chápeme to. Jak my, tak naše rodiny. Přijali jsme to. Na hotel jsme i sami chtěli, abychom opravdu nic nepodcenili. Chodíme na kafe, odpočíváme a hrajeme karty. Do toho samozřejmě jsou různá videa, připravujeme se na zápas.“

Co víte o dánském soupeři?

„Že je to houževnatý tým. Vepředu mají vytáhlého útočníka Kabu, na kterého to hodně nakopávají. Pod něj si sbíhají krajní záložníci, navíc je doplňuje desítka. Takže směrem dopředu jsou hodně nebezpeční. Koukali jsme na jejich zápasy, očekávám tvrdý boj.“

Kouč Midtjyllandu Brian Priske říkal, že vzhledem k prázdným tribunám se výhoda domácího prostředí v podstatě maže. Vnímáte jako nevýhodu, že vám fanoušci budou chybět?

„Plný dům je vždycky lepší. Když vás lidi ženou… Je to specifické, ale pro obě strany stejné. Zároveň naopak může být výhoda, že na hřišti líp uslyšíme sami sebe i pokyny trenéra.“