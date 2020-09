Palička: Teď bude zlodějem míčů Slavia. Zima roste, Kolář nezůstane

Do odvety dává Slavii dobré naděje. Zkušený trenér a expert deníku Sport Vlastimil Palička si myslí, že výchozí situace po remíze 0:0 bude červenobílým příští týden v Dánsku proti Midtjyllandu vyhovovat. „Slavia je stejně jako Midtjylland silná v pozici mužstva, které se stává zlodějem míčů,“ říká Palička v rozhovoru pro iSport Premium po první bitvě o postup do Ligy mistrů.

Chápete, že je Slavia po bezbrankové remíze spokojená?

„Ve fotbale vždy platí, že hrajete to, co vám soupeř dovolí. Midtjylland předcházela pověst kvalitně fyzicky připraveného týmu, čekalo se, že budou dobře organizovaní a napadat. To vše se potvrdilo. Proti takovému soupeři je těžké vytvořit si osm vyložených šancí a dát tři góly. Když si vezmete pohárovou matematiku, ten výsledek není špatný. Netvrdím, že by slávisté měli být spokojení. Lepší by bylo, kdyby vyhráli, ale rozehrané to nemají špatně.“

Proč myslíte?

„Ukázala to Liga mistrů. Není náhoda, že doma Slavia ty zápasy prohrála a dva body, co získala, uhrála venku. Je to proto, že Slavia je stejně jako Midtjylland silná v pozici mužstva, které se stává zlodějem míčů. To znamená, že soupeř je nucen něco tvořit, a oni se snaží být co nejblíže jeho brance a hrozit z rychlých protiútoků. To v úterý vyhovovalo Midtjyllandu. A teď za stavu 0:0 bude dánský mistr nucen hrát na vítězství. Myslím, že tímto výsledkem se obrací pozice obou týmů, v odvetě bude hrát Slavia zloděje míčů. To je hra, která jí v zápasech proti kvalitním soupeřům vyhovuje. Proto jsem optimista.“

I trenér Jindřich Trpišovský po utkání hovořil o tom, že si myslí, že by v odvetě mohlo být pro jeho tým více prostoru. Vidíte to tedy stejně?

„Ano. Myslím, že tak to bude. Slavia je tím zlodějstvím, když to tak řeknu, známá. A v Edenu bylo od první situace vidět, že brankář Midtjyllandu (Hansen) vše vykopával. Vůbec nerozehrál. Proč by to dělal, když