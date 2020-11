SESTŘIHY LM: City a Bayern jsou v osmifinále. Liverpool doma padl

Fotbalisté Bayernu Mnichov si výhrou nad Salcburkem zajistili postup do osmifinále Ligy mistrů • Reuters

Fotbalisté Bayernu Mnichov si výhrou nad Salcburkem zajistili postup do osmifinále Ligy mistrů • Reuters

Fotbalisté Bayernu Mnichov si výhrou nad Salcburkem zajistili postup do osmifinále Ligy mistrů • Reuters

Fotbalisté Bayernu Mnichov si výhrou nad Salcburkem zajistili postup do osmifinále Ligy mistrů • Reuters

Německý mistr sice před třemi týdny zvítězil v Rakousku 6:2, v domácí odvetě však otevřel skóre až ve 43. minutě, kdy odražený míč dorazil do odkryté branky Lewandowski a vyrovnal Raúlův zápis. V úvodu druhé půle navíc Bayern přidal dva góly, a i když dohrával bez vyloučeného Marka Roky, vedení a tím i postup do osmifinále uhájil.

Bayern, který je s 15 góly nejvíce skórujícím týmem v dosavadním průběhu soutěže, prodloužil sérii 15 výher v Lize mistrů. Ve skupinové fázi trvá jeho neporazitelnost dokonce 20 utkání, naposledy v ní prohrál před více než třemi lety. Ve druhém zápase skupiny A se rozešlo Atlético Madrid s Lokomotivem Moskva bez branek, což udrželo v boji o druhé postupové místo i Salcburk.

Manchesteru City ve skupině C stačila k postupu i remíza, v Pireu ale vyhrál díky gólu ze 36. minuty. Kapitán Sterling přihrál patičkou do ideální střelecké pozice Philu Fodenovi a ten se trefil do odkryté poloviny branky. Dvacetiletý Foden skóroval i ve svém třetím ročníku v Lize mistrů.

KoučJosep Guardiola postoupil do osmifinále se svými týmy ve všech dvanácti případech. Manchester City prodloužil sérii bez prohry ve skupinové fázi soutěže na 16 zápasů a postupem spolu s Bayernem napodobil Chelsea, Sevillu, Barcelonu a Juventus. Ve druhém zápase skupiny pak Porto vyhrálo 2:0 v Marseille a k postupu mu chybí už jen bod.

K play off nakročili ve skupině B fotbalisté Mönchengladbachu, kteří tři týdny po výhře 6:0 porazili Šachtar Doněck 4:0 i v domácí odvetě. Mönchengladbach, který před třemi týdny v Kyjevě vyhrál první poločas 4:0, opět do úvodního dějství vstoupil ve velkém stylu. V 17. minutě proměnil Lars Stindl penaltu po faulu na Thurama, po půl hodině si na Stindlův rohový kop naskočil Nico Elvedi a hlavičkou na bližší tyč nedal gólmanu Pjatovovi šanci zasáhnout.

V nastavení první půle pak překonal Pjatova povedenými nůžkami Breel Embolo, jenž se ve 23 letech trefil v soutěži už za třetí klub. Konečnou podobu výsledku dal v 77. minutě Oscar Wendt, který stejně jako Elvedi skóroval v soutěži poprvé. Borussia vyhrála domácí zápas Ligy mistrů po pěti letech, kdy dva góly Seville (4:2) dal dnešní střelec Stindl.

Borussia vede skupinu B o bod před Realem Madrid, který zvítězil na hřišti Interu Milán 2:0. Real otevřel skóre už v 7. minutě, když se z penalty trefil Eden Hazard. Belgický záložník vstřelil první gól v soutěži v dresu „Bílého baletu“.

Ve 33. minutě zkomplikoval Interu situaci Arturo Vidal, který za protesty kvůli neodpískané penaltě dostal od anglického sudího Taylora dvě žluté karty během deseti sekund. Stal se tak rekordmanem, vyloučen totiž byl v Lize mistrů ve třetím různém klubu. V 59. minutě zvýšil Real vedení po vlastním gólu Hakimiho, díky čemuž vyhrál „Bílý balet“ na hřišti Interu poprvé v historii.

Ve skupině D nevyužili šanci postoupit fotbalisté Liverpoolu, kteří doma překvapivě podlehli 0:2 Bergamu a nenavázali na kanonádu 5:0 na hřišti Atalanty. „Reds“ vévodí tabulce o dva body před Bergamem a Ajaxem Amsterdam, který zvítězil 3:1 nad Midtjyllandem.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 43. Lewandowski, 52. Wöber (vl.), 68. Sané Hosté: 73. M. Beriša Sestavy Domácí: Neuer (C) – Pavard (63. Lucas Hernández), J. Boateng, Alaba, Richards (79. Javi Martínez) – Roca, Goretzka – Gnabry (62. Sané), T. Müller, Coman (79. Costa) – Lewandowski. Hosté: Stankovic – Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer (C) – Camara, Junuzović (71. Adeyemi) – Mwepu (71. Ashimeru), M. Beriša, Szoboszlai (71. Sučić) – S. Koïta. Náhradníci Domácí: Nübel, Martínez, Sané, Costa, Choupo-Moting, Zirkzee, Hernández, Musiala, Akwo Arrey-Mbi Hosté: Miguel, Walke, Ashimeru, Vallci, Onguéné, Solet, Farkas, Adeyemi, Sučić Karty Domácí: Neuer, Roca, Roca Hosté: S. Koïta, Camara Rozhodčí Grinfeld – Hassan, Yarkoni (ISR) Stadion Allianz Arena, Mnichov

SESTŘIH LM: Bayern - Salcburk 3:1. Obhájci vládli i v deseti

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: Oblak – Trippier, Savić, J. Giménez, Lodi (60. Hermoso) – M. Llorente (60. Lemar), Saúl, Koke (C), Carrasco (80. Camello) – Félix, Á. Correa. Hosté: Guilherme – Živogljadov, Ćorluka (C), Cerqueira, Rybus – Ignatěv, Kulikov, Krychowiak, Kamano (76. Rybčinskij), An. Mirančuk (76. Magkejev) – Luís. Náhradníci Domácí: Camello, Grbić, Hermoso, Lemar, Felipe, Sanabria, Sánchez, Šaponjić, Valera, Vitolo, Moya Hosté: Josifov, Lisakovič, Lyscov, Éder, Magkejev, Muchin, Rajković, Kočenkov, Rybčinskij, Savin, Siljanov, Žemaletdinov Rozhodčí Vinčić – Klančnik, Kovačič (všichni SLO) Stadion Estadio Wanda Metropolitano (Madrid)

SESTŘIH LM: Atlético - Lokomotiv 0:0. Drtivá převaha, ale žádný gól

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 17. Stindl, 34. Elvedi, 45+1. Embolo, 77. Wendt Hosté: Sestavy Domácí: Sommer – Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt – Neuhaus (69. Zakaria), Kramer, Lazaro (69. Herrmann) – Thuram (84. Traoré), Stindl (C) (81. Bénes), Embolo (69. Pléa). Hosté: Pjatov (C) – Dodô, Kryvcov, Bondar, Matvijenko – Marlos (71. Antônio), Stěpaněnko, Patrick (81. Maycon) – Tetê, Júnior Moraes, Solomon (59. Fernando). Náhradníci Domácí: Grün, Sippel, Lang, Herrmann, Zakaria, Pléa, Traoré, Bénes, Poulsen, Jantschke Hosté: Ševčenko, Trubin, Antônio, Maycon, Vitão, Cipriano, Bolbat, Sudakov, Fernando Karty Domácí: Lazaro, Lainer Hosté: Stěpaněnko Rozhodčí Çakır – Duran, Ongun Stadion Borussia-Park, Mönchengladbach

SESTŘIH LM: Mönchengladbach - Šachtar 4:0. Další debakl pro Ukrajince

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 7. E. Hazard, 59. Hakimí (vl.) Sestavy Domácí: Handanovič (C) – Škriniar, de Vrij, Bastoni (46. D'Ambrosio) – Hakimí (64. Alexis Sánchez), Barella, Gagliardini (78. Sensi), Arturo Vidal, Young – R. Lukaku (86. Eriksen), Lautaro Martínez (46. Perišić). Hosté: Courtois – Carvajal, Varane (C), Nacho Fernández, F. Mendy – Modrić, Kroos, Ödegaard (58. Casemiro) – L. Vázquez, M. Díaz (59. Rodrygo), E. Hazard (78. Vinícius Júnior). Náhradníci Domácí: Radu, Stanković, Sánchez, Sensi, Ranocchia, Perišić, Eriksen, D'Ambrosio, Darmian, Nainggolan Hosté: Lunin, Altube, Asensio, Marcelo, Casemiro, Vinícius Júnior, Isco, Rodrygo, Chust, Duro Karty Domácí: Gagliardini, Arturo Vidal, Arturo Vidal, Sensi Rozhodčí Taylor – Beswick, Nunn (vš. ENG) Stadion Stadio Giuseppe Meazza (San Siro), Milán

SESTŘIH LM: Inter - Real 0:2. Trefil se Hazard, domácí hráli hodinu v deseti

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 36. Foden Sestavy Domácí: J. Sá – R. Semedo, Ba, Cissé – Dräger (66. Vrousai), M'Vila, Rodrigues (71. Bouchalakis), Rafinha Ferreira – M. Camara, Fortunis (C), Masouras (78. Soudani). Hosté: Ederson – Cancelo, Stones, Rúben Dias, B. Mendy (78. Zinčenko) – Gündoğan (86. Doyle), Rodri (76. Fernandinho), Foden – B. Silva, Jesus (78. Agüero), Sterling (C) (76. Mahríz). Náhradníci Domácí: Karargyris, Tzolakis, Soudani, Bouchalakis, Vinagre, Androutsos, Vrousai, Papadopoulos, Sourlis, Nikolis, Kitsos, Tsavos Hosté: Steffen, Carson, Agüero, Zinčenko, Laporte, Torres, Fernandinho, Mahríz, García, Nmecha, Doyle, Palmer Karty Domácí: Rafinha Ferreira Hosté: Sterling, Rúben Dias, Gündoğan Rozhodčí Massa – Meli, Alassio (všichni ITA) Stadion Georgios Karaiskakis Stadium, Pireus

SESTŘIH LM: Olympiakos - Manchester City 0:1. Čtvrtá výhra a jasný postup Citizens

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 39. Sanusi, 72. S. Oliveira Sestavy Domácí: Mandanda (C) – Sakaj, Álvaro González, Balerdi, Amavi – Rongier, Kamara (60. Cuisance), M. Sanson (78. Nagatomo) – Thauvin (78. Aké), Germain (59. Benedetto), Henrique (59. Payet). Hosté: Marchesín – Manafá, Mbemba, M. Sarr, Sanusi – J. M. Corona (78. Taremí), Grujić, S. Oliveira (C) (90. N'Diaye), Otávio – Marega (79. Mário), L. Díaz (79. Nakadžima). Náhradníci Domácí: Pelé, Vanni, Strootman, Benedetto, Payet, Ćaleta-Car, Cuisance, Gueye, Aké, Chauí, Nagatomo, Perrin Hosté: Costa, Leite, N'Diaye, Taremí, Nakadžima, Baró, Mário, Anderson, Martínez, Evanilson, Nanú, Vieira Karty Domácí: Balerdi, M. Sanson, Kamara, Thauvin, Balerdi, Payet Hosté: Grujić, Sérgio Conceição, Grujić, S. Oliveira Rozhodčí Ekberg – Culum, Hallberg (všichni Švédsko) Stadion Stade Vélodrome, Marseille

SESTŘIH LM: Marseille - Porto 0:2. Další domácí porážka pro Olympique

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 60. Iličić, 64. Gosens Sestavy Domácí: Alisson – N. Williams, R. Williams, Matip (85. Minamino), Tsimikas (61. Robertson) – Jones, Wijnaldum (61. Fabinho), Milner (C) – M. Salah (61. Firmino), Origi (61. Diogo Jota), Mané. Hosté: Gollini – Tolói, Romero, Djimsiti – Hateboer, de Roon, Pessina (85. Al. Mirančuk), Freuler, Gosens (75. Mojica) – Iličić (70. D. Zapata), A. Gómez (C). Náhradníci Domácí: Cain, Adrián, Robertson, Minamino, Fabinho, Firmino, Jota, Kelleher, Clarkson, Koumetio Hosté: Mirančuk, Lammers, Sportiello, Zapata, Ruggeri, Muriel, Mojica, Scalvini, Palomino, Rossi, Piccini, Panada Karty Domácí: Tsimikas Hosté: de Roon Rozhodčí Del Cerro – Yuste, Alonso (všichni Španělsko) Stadion Anfield Road, Liverpool

SESTŘIH LM: Liverpool - Atalanta 0:2. Domácí nevyužili šanci zajistit si osmifinále

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 47. Gravenberch, 49. Mazraoui, 66. Neres Hosté: 80. Mabil Sestavy Domácí: A. Onana – Mazraoui (82. Klaiber), Schuurs, Blind (66. Lisandro Martínez), Tagliafico – Klaassen (66. E. Álvarez), Labyad (82. Promes), Gravenberch – Neres (90+3. Ekkelenkamp), Traoré, Tadić (C). Hosté: Hansen – D. Cools, Sviatchenko (C), Scholz, Paulinho (26. Andersson) – Madsen (69. Anderson), Onyeka – Dreyer (82. Isaksen), Sisto (81. Pfeiffer), Mabil – Kaba (69. Krajev). Náhradníci Domácí: Stekelenburg, Kotarski, Timber, Álvarez, Klaiber, Martínez, Promes, Ekkelenkamp, Huntelaar, Brobbey, Antony Hosté: Ottesen, Andersen, Höegh, Andersson, James, Dyhr, Krajev, Sörensen, Vibe, Anderson, Isaksen, Pfeiffer Karty Domácí: Neres Hosté: Madsen N.), Sviatchenko (č) Rozhodčí S. Karasev – I. Demeško, M. Gavrilin (všichni RUS) Stadion Johan Cruijff Arena, Amsterdam