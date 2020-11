Raketa á la Scholes! Fernandes rozhodl parádou, proč odmítl hattrick?

Diriguje ofenzivu Manchesteru United, z penaltového puntíku je téměř neomylný. A když je třeba, umí se Bruno Fernandes položit i do rány zpoza vápna. Tahoun "rudých ďáblů" ukázal plnou paletu svých dovedností v úterním zápase s Basaksehirem (4:1). Skóre otevřel nádhernou bombou z voleje, kterou experti přirovnávali k trefám Paula Scholese. „Z tohohle prostoru jsem to miloval,“ usmívala se zrzavá legenda ve studiu BT Sport.

Fernandes je hráčem United teprve od konce letošního ledna, už se ale stihl etablovat mezi nejlepší a nejproduktivnější hráče v Anglii. „Za 35 zápasů dal 21 branek, přidal 15 asistencí. A to má být záložník,“ obdivoval jej na Twitteru italský novinář a nejpracovitější muž každého přestupového období Fabrizio Romano.

Jistě, velká část Brunových branek jsou proměněné penalty, bývalý kapitán Sportingu Lisabon ale není jen specialista na pokutové kopy. V úterý to ukázal už po sedmi minutách, když se opřel do míče odraženého po rohovém kopu a nádhernou ranou z voleje vymetl síť za zády brankáře Basaksehiru Günoka.

„Byl to fakt pěkný gól,“ pochvaloval si v pozápasovém rozhovoru Fernandes. „Když stojíte před vápnem, musíte být připravení, možná bude třeba zastavit protiútok. Tentokrát jsem cítil, že můžu vystřelit,“ popsal. Později v zápase ještě proměnil penaltu, další pokutový kop přenechal Marcusi Rashfordovi. „Jasně, každý hráč by chtěl dát hattrick. Ale po minulém zápase v Premier League jsem řekl Marcusovi, že může kopat příští penaltu, tak jsem si na to vzpomněl. Taky je to jeden z nejlepších střelců Ligy mistrů, tak je důležité, aby si udržel sebedůvěru. Je prostě jedno, kdo tu penaltu kope, hlavně, že dáme gól,“ vysvětlil pak.

Gary Lineker i bývalí hráči United Rio Ferdinand a Owen Hargreaves se ve studiu BT Sport shodli: „Byl to gól jako od Paula Scholese!“ Zrzavý středopolař seděl hned vedle nich a s radostí přitakával. „Z tohohle prostoru jsem to miloval. Čekal jsem na balon a doufal jsem, že kolem mě nebudou žádní obránci,“ řekl. „Je to parádní volej, senzační gól. Bruno ten zápas pro United vyhrál, je to jejich nejkreativnější hráč,“ dodal Scholes.

Sám Fernandes musí mít ze srovnání jistě radost. Koneckonců, v rozhovoru pro United Podcast minulý týden sám řekl: „Podle mě jsem nejblíž Paulu Scholesovi. To byl hráč, který rád hraje ve vápně, asistuje i sám dává dost gólů.“ 46letou legendu „rudých ďáblů“ označil za jednoho z nejlepších záložníků na světě.

Fanoušci giganta z Manchesteru budou jistě jen rádi, pokud 26letý Portugalec bude svůj anglický idol napodobovat dál.