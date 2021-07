Soudný den pro Spartu. Začíná hra o miliony, na experimenty není čas

PŘÍMO Z VÍDNĚ | Dlouhé týdny studování, analýz a příprav jsou v knihách. Je čas odložit teorii a přejít k činům. Sparta se probouzí do svého dne D. Už večer (20.30) vykopne nejdůležitější dvojzápas celé sezony. Ve Vídni se v rámci druhého předkola Ligy mistrů postaví Rapidu. A pokusí se položit základní kameny postupu, který by znamenal jistou účast ve skupině Evropské ligy. K tomu navíc bank minimálně 93 milionů korun. Tak vzhůru do toho!

Rakouská metropole v pracovní den, to je s trochou nadsázky jedno velké parkoviště. Vídeňské dopravní kleště v pondělí k večeru skříply i sparťanskou výpravu. Tradiční předzápasová tiskovka začala s lehkým zpožděním, cesta z hotelu na stadion se totiž protáhla téměř na dvojnásobek.

Letenští věří, že to byl jediný zádrhel, který je během tohoto výletu potkal. Znamenalo by to totiž, že si vypracovali vysoce nadějnou pozici pro pražskou odvetu. Právě to bude dnes večer jejich cílem.

„Chceme postoupit. Věřím, že na to i máme. Ale i Rapid má svou sílu, kterou respektujeme. Čekají nás dvě těžké bitvy,“ prohlásil diplomaticky kouč Pavel Vrba.

Pražanům jde skutečně o hrozně moc. Pokud tradiční rakouskou značku zneutralizují, odškrtnou si hned na prahu nové sezony jeden z hlavních cílů. Postup se totiž rovná jisté účasti v základní skupině Evropské ligy a s ní spojeným bonusem ve výši minimálně 93 milionů korun. K tomu pokračující sen o průniku až do Ligy mistrů…

„Víme, jakou soutěž chceme na podzim hrát. Souboj s Rapidem je pro mě a Spartu důležitý z pohledu celé sezony,“ uznal zkušený kouč.

Devízou Letenských je, že oproti minulým rokům mají k dispozici téměř kompletní kádr. Chybí pouze duo Lukáš Juliš a Ondřej Čelůstka, všichni ostatní jsou připravení vyrazit do akce.

„Celou přípravu jsme absolvovali prakticky kompletní, což je ta nejpozitivnější zpráva,“ zdůraznil záložník David Pavelka.

Vrba tak má z čeho vybírat. Nějaké rošambo v rudé sestavě ale nelze očekávat. Sparta vsadí na osvědčenou jedenáctku. Tedy s Dávidem Hanckem na stoperu, Ladislavem Krejčím mladším ve středu zálohy a Adamem Hložkem v útoku. Na experimenty není čas a prostor už vůbec ne.

„Budeme vycházet i z posledních zápasů v rámci přípravy. Vždycky máte nějaké otazníky, přemýšlíte o pár jménech. Doufám, že se trefíme a hráči, kteří nastoupí, odehrají dobré utkání,“ věřil Vrba.

Podstatným aspektem očekávaného dvojzápasu může být i fakt, že došlo k úpravě pravidel, pokud jde o góly vstřelené venku. V případě remízového skóre už se nepočítají za dva. Na první pohled by tahle změna mohla Spartě uškodit, protože v jejím případě lze očekávat spíš střelecké manévry než opatrně vedenou bitvu, Vrba ale nesouhlasí.

„Budou postupovat mužstva, která zkrátka vstřelí víc branek. Tak je to spravedlivé.“

Tak ať je to (nejen zítra) Sparta!

Pravděpodobné sestavy:

Rapid Vídeň: Strebinger - Ullmann, Wimmer, Hofmann, Stojkovič - Knasmüllner, Petrovič - Arase, Fountas, Schick - Kara.

Sparta: Nita - Höjer, Hancko, Štetina, Vindheim - Krejčí II, Pavelka - Krejčí I, Dočkal, Wiesner - Hložek.

Rozhodčí: Serdar Gözübüyük – Johan Balder, Rens Bluemink (všichni Nizozemsko)

Absence: Schobesberger, Velimirovic (oba zranění) – Čelůstka, Juliš (zranění), Hancko (nejistý start)

Bilance Sparty proti rakouským soupeřům: 7 zápasů (3 – 4 – 0, skóre 11:5)