Vrba před Rapidem: Máme na to, abychom postoupili. Co řekl k sestavě?

PŘÍMO Z VÍDNĚ | Nálepku favorita? Tu Pavel Vrba tvrdošíjně odmítá. Před očekávaným dvojzápasem proti Rapidu Vídeň ve druhém předkole Ligy mistrů ovšem sparťanský kouč svému mužstvu věří. „Máme na to, abychom postoupili. Musíme ale respektovat obrovskou sílu soupeře,“ prohlásil v pondělí večer v útrobách moderního stánku Allianz Stadion. V úterý večer (20.30) tu budou Bořek Dočkal a spol. čelit nejen rakouskému soupeři, ale taky 16 tisícům fanoušků v ochozech.

V kariéře už jste absolvoval spoustu velkých zápasů. Ty nadcházející proti Rapidu budou patřit mezi ty možná nejdůležitější, souhlasíte?

„Je to tak, dvojzápas řadím vysoko. Určitě už mám za sebou utkání na podobné úrovni, souboj s Rapidem je ovšem pro mě a Spartu důležitý z pohledu celé sezony. Víme, jakou soutěž chceme na podzim hrát. Na druhou stranu respektujeme obrovskou sílu soupeře. Čekají nás těžké bitvy.“

Jaký bude Rapid soupeř?

„Viděli jsme některé zápasy z minulé sezony i uplynulé přípravy. Určitě víte, že v klubu nastaly určité hráčské změny. Rapid má na rakouské poměry kvalitní mužstvo. Je zvyklý hrát o titul, uspět chce i v pohárech. Hráčům jsme předali veškeré informace. Čeká nás tým, který má svou tvář. Ví, co chce hrát.“

Jste připravení na to, že budete muset spíš dobývat? Rapidu totiž vyhovuje, když může chodit z bloku do rychlých kontrů.

(usměje se) „Rapid hraje nějakým způsobem, ale určitě to není mužstvo, které jen zaleze a čeká. Umí být aktivní, celkově má spoustu předností.“

Platí nadále, že máte tým téměř kompletní?

„Ano. Chybí pouze Juliš, který už začal trénovat, ale absolvoval teprve dvě jednotky. Ještě se dává do kupy. Čelůstka se od návratu z EURO připravuje individuálně, od příštího týdne už začne s námi. Na první utkání s ním ale nemůžeme počítat.“

Ve výpravě naopak nechybí Filip Panák. Je tedy připravený naskočit?

„Vyrazil s námi, takže s ním samozřejmě počítáme.“

Máte už jasno o složení základní sestavy?

„Ještě se o tom budeme bavit, ale vycházíme z posledních zápasů v rámci přípravy. Vždycky máte nějaké otazníky, přemýšlíte o pár jménech. Doufám, že se trefíme a hráči, kteří nastoupí, odehrají dobré utkání. Můžeme si ale pomoci i střídáními.“

Jak se díváte na změnu pravidla ohledně gólů vstřelených venku?

„V minulosti to hrálo velkou roli, to si nemusíme namlouvat. Byla obrovská výhoda, když jste venku vyhráli třeba 3:2. Přesto si myslím, že je to takhle spravedlivé. Budou postupovat mužstva, která zkrátka vstřelí víc branek.“

Myslíte, že dokážete uplatnit své bohaté zkušenosti z všemožných kvalifikačních cest, kterými jste si v minulosti prošel?

„Moje zkušenosti asi roli hrát nebudou. Půjde o to, jak to zvládneme na hřišti, jak zvládneme zamezit kvalitě soupeře v útočné fázi. Nemistrovská část je mnohem těžší než mistrovská, čeká nás opravdu těžký dvojzápas.“

Přijímáte pro něj roli favorita?

„Nemyslím si, že jsme favoriti, vidím to spíš vyrovnaně. Jasně, určitě chceme postoupit. Věřím, že na to i máme. Ale i Rapid má svou sílu. Tím spíš, když nás čeká hned na úvod. Ale jak jsem už říkal, v nemistrovské části si nevyberete.“

Sparta vyhlásila útok na titul! Je to vývoj, cíl nemůže být jiný, řekl Rosický