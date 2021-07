Sparta do toho v odvetě šlápne, věří Jirkal. Karabce čekal na Rapidu dřív

Navzdory porážce 1:2 z prvního utkání má Sparta sílu na to, aby druhé předkolo Ligy mistrů proti Rapidu Vídeň otočila na svou stranu. Trenér a uznávaný odborník Miroslav Jirkal o tom nepochybuje. „Nebude na nic čekat, šlápne do toho a soupeře zmáčkne,“ slibuje si od odvety. V rozhovoru pro iSport Premium mimo jiné rozebírá roli Bořka Dočkala a přibližuje, co Letenským v úterý večer v rakouské metropoli chybělo.

Čím si podle vás Sparta utkání ve Vídni prohrála?

„Svádí to k tomu, co říkal trenér Vrba. Že si to prohráli v prvním poločase, kdy nedali víc gólů. S tím se dá souhlasit. Na druhou stranu ale platí, že Sparta pořád držela dobrý výsledek. Po změně stran na ní soupeř vyrukoval s vysunutým presinkem, změnil hru a vypadal velmi dobře. Sparta a především její hráči na to nedokázali reagovat lepším pohybem, odskočením, změnou prostoru. Bylo tam hodně odevzdaných míčů, spousta situací se dala řešit lépe. Tím Rapid mohl pokračovat v náporu a zužitkoval ho.“

Rozumíte trenéru Vrbovi, že do nepříznivého vývoje utkání nezasáhl dřív?

„Trenéra chápu, protože pořád čekal, že si zkušené mužstvo poradí. Bylo tam pár náběhů Wiesnera, akce z levé strany. Ale bylo toho málo,