Sparťanské přikázání na Rapid: nátlaková hra i pomoc pro Hložka

Druhé předkolo Ligy mistrů proti Rapidu je teprve v poločase. Navzdory úterní porážce (1:2) není důvod, aby Sparta vyvěšovala bílou fangli. Pořád má reálnou šanci na postup. Do středeční odvety ale musí řadu věcí změnit. Deník Sport vybral čtyři aspekty, které by mohly napomoci k úspěšnému zvládnutí klíčového dvojzápasu.

Vnutit soupeři svou hru Hrajete první ostrý zápas v sezoně. Víte, že je obrovsky důležitý. Navíc vás obklopuje přes dvacet tisíc fanoušků soupeře. Nelze se příliš divit tomu, že se Sparta ve Vídni uchýlila především ke hře na rychlé kontry. Doma se ale potřebuje obout do svých zažitých bot. Přikázání velí, aby na svého soka vlezla, dominovala na míči, a dostala se do nátlakové hry. Taková pozice jí sedí mnohem víc. Pokud se do ní dostane, má dostatečnou kvalitu na to, aby Rakušany na Letné uvařila. Fotbalisté Sparty se radují z bleskového gólu na hřišti Rapidu Vídeň • Foto Dominik Bakes / Sport

Hložek potřebuje pomoc S každým dalším zápasem by měla výkonnost Adama Hložka růst. Je třeba mít na paměti, že po náročné minulé sezoně stihl pouze pětidenní volno. V úterý večer proto celkem logicky nemohl být v optimálním rozpoložení. O to důležitější ale je, aby se mu dostalo výraznější podpory. Největší český talent současnosti není vyloženě klasický hrot. Potřebuje kolem sebe parťáky, aby si s nimi mohl vyměnit balon, aby účinně zakombinoval. Pokud mu záložní formace pomůže, on dodá nadstavbu. Od sparťana Adama Hložka se v duelu s Rapidem Vídeň čekalo daleko víc • Foto Dominik Bakes / Sport

Předfinální fáze: rychleji, přesněji Alfa a omega všeho. Pokud chce Sparta pomýšlet na otočku, potřebuje se v předfinální fázi výrazně zlepšit. A to jak v přesnosti přihrávek, tak také v samotné rychlosti provedení. Na téhle úrovni stačí jeden dotek navíc a z nadějné situace může být rázem průšvih. Viz druhý inkasovaný gól na Rapidu. Žádoucí navíc je, aby z křídelních prostorů chodily do šestnáctky adresné balony. V prvním duelu se to příliš nedařilo, což je vzhledem k náběhovým (a hlavičkářským) schopnostem Ladislava Krejčího mladšího hřích. Sparťan Ladislav Krejčí mladší (vpravo uprostřed) správně mířenou hlavičkou posílá Pražany do vedení • Foto Dominik Bakes / Sport

Preciznost ve výstavbě Pamatujete na úvodních dvacet minut v Allianz Stadionu? Florin Nita rozehrál tak mizerně, že míč pokaždé skončil na kopačkách soupeře. Nepřesností se dopouštěli i oba stopeři. Letenské pak stojí spoustu sil a námahy, aby balon získali zpátky do svého držení. V rozehrávce proto potřebují být preciznější. Zbrklost stranou, klidně míč ještě jednou obehrát dokola, než riskovat lacinou ztrátu. Manko jednoho gólu není propastné, čas Spartu tlačit nebude. I proto by si měla dát záležet na založení každé akce. Lob Christopha Knasmüllnera padá do sparťanské branky • Foto Dominik Bakes / Sport