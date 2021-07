Sparta bude slavit postup, kouč Vrba předkola prostě umí, míní experti

Ovládne Letnou ve středu večer radost z postupu fotbalové Sparty do třetího předkola Ligy mistrů? Podle předzápasových prognóz by to v odvetě proti Rapidu Vídeň mělo klapnout. Pražané sice prohráli 1:2 první duel v Rakousku, ale odvetě to bude jiné představení. A co by mohlo Spartu uklidňovat je také fakt, že má na lavičce zkušeného stratéga Pavla Vrbu a o něm je známo, že zkrátka předkola "umí."