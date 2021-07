Hoftych chválí Spartu a vzkazuje Peškovi: Nejezdi k nám, dostaneš dělo!

Středeční fotbal na Letné jej bavil. Tedy do chvíle, než si Pavel Hoftych uvědomil, že Sparta i s rozjetým Jakubem Peškem po Rapidu dorazí v sobotu pod Ještěd. Ani to ale trenéra Slovanu neodradilo od chvály bývalého svěřence. „Peša byl nejlepším sparťanem. Na to, že měl po EURO pět dní volna, musel stihnout svatbu, se v v prvních zápasech ukázal ve velmi dobrém světle.“ V placené části rozhovoru se dozvíte, v čem je jiný než ostatní křídla Sparty. Zda Slavia neudělala chybu, když si vybrala Tomáše Malínského. A proč bude podle Hoftycha Pešek lepší než Srdjan Plavšič.

Jaký máte ze Sparty dojem?

„Líbilo se mi to. Mělo to grády. Typický zápas, kdy se dvě mužstva rvou o postup. První poločas odehrála Sparta velmi dobře. Ve druhém už byla víc znát taktika a tlak Rapidu, ale sparťané to ustáli a gólem Péši rozsekli. Sparta postoupila zaslouženě.“

Nebyl byste radši, aby se jim postup nepovedl a byli v sobotu trochu nahlodaní?

„My se teď staráme spíš o sebe, protože opět stavíme nové mužstvo a máme dost starostí, abychom se dokázali připravit. Máme málo času, odešlo nám hodně hráčů.“

Takže máte respekt?

„Sparta po eskapádách se Stramaccionim a Jílkem, konsolidaci s Kotalem až k přechodu k Vrbičovi je daleko stabilizovanější. Nedělá moc změny v kádru. A když už, tak většinou ku prospěchu. Vnímám ji jako mnohem silnější než v minulých letech.“

Nakousnul jste Jakuba Peška. Už v zimě jste o něm říkal, že je to hráč velkých zápasů. To jste trefil dobře!

„Taky má občas den, kdy mu zápas nesedne a není to ono, ale poslední dva roky dokázal Peša formu stabilizovat. Je technicky vyspělý, má fantastický první dotek a je rychlostně vybavený. Prosadil se v evropských pohárech i v národním týmu. Udělal obrovský progres. Je super, že se mu podařil vstup do Sparty. První dojem je ohromně důležitý. Hrál tak dobře, že věřím, že nebude hrát v Liberci.“

Co byste na něj vymyslel?

„Nic. Ani hrát nebude. Dám mu dělo už v tunelu a bude klid (směje se). Už jsem mu psal,