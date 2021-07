Slavia nezapsala na Ligu mistrů kapitána! Místo Bořila švédská posila

Trenér Jindřich Trpišovský určil dva brankáře, vynechal jen nejstaršího Přemysla Kováře. Dalšími chybějícími jsou pochopitelně zranění David Hovorka a Lukáš Provod, dál Ladislav Takács, Mick van Buren, Stanislav Tecl a taky letní posily Ubong Ekpai a Emil Madsen.

Nejzřetelněji ze všech chybí ale kapitán týmu Jan Bořil. Jeho stav by měl být pořád nedostatečný, aby se s ním dalo počítat na zápasy.

„Můžu potvrdit, že Honza Bořil má zdravotní problémy z reprezentace, proto v tuto chvíli není zapsán na soupisce,“ potvrdil na dotaz Sportu tiskový mluvčí klubu Michal Býček.

Pro 30letého obránce to ale neznamená konec evropské sezony. Klub může před každým další kolem svůj kádr aktualizovat, upravit. Tedy i před případným play off Ligy mistrů, nebo před play off Evropské ligy, kdyby Slavia s Ferencvárosem vypadla.

Mezi obránci zabral Bořilovo místo švédský stoper Aiham Ousou, který přišel v létě z Häckenu.

Jak vypadá soupiska Slavie pro 3. předkolo Ligy mistrů

Brankáři: Ondřej Kolář, Aleš Mandous

Obránci: Alexander Bah, Taras Kačaraba, Ondřej Kúdela (musí být zapsán, aby se mu umazával trest od UEFA), David Zima, Aiham Ousou

Záložníci: Oscar Dorley, Tomáš Holeš, Ibrahim Traoré, Ondřej Lingr, Lukáš Masopust, Srdjan Plavšič, Nicolae Stanciu, Petr Ševčík, Peter Olayinka, Jakub Hromada

Útočníci: Michael Krmenčík, Jan Kuchta, Ivan Schranz, Abdallah Sima, Petar Musa

Nezapsaní

Přemysl Kovář, David Hovorka, Ladislav Takács, Jan Bořil, Lukáš Provod, Ubong Ekpai, Mick van Buren, Stanislav Tecl