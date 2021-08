Hancko: Monako? Něco jsem doma zaslechl... Velké zápasy umíme

Proti Rapidu s Lukášem Štetinou museli uskákat obrovského útočníka Ercana Karu. Nyní si sparťanský obránce Dávid Hancko brousí zuby na zabijáka Wissama Ben Yeddera ve službách Monaka. „Vzhledem ke kvalitě soupeře je to pro nás velká výzva. Přesně kvůli tomu jsme chtěli dostat do této fáze soutěže,“ pronesl stoper Letenských před úvodním utkáním 3. předkola Ligy mistrů.

Stále bojujete o Ligu mistrů, ale účast v Evropě máte jistou. Budete díky tomu ve větší pohodě?

„Tím, že jsme přešli přes Rapid, z nás spadla nejistota, zda budeme hrát evropské poháry. Jsme za to rádi, ale k žádnému uspokojení nedošlo. Když jsme dokázali vyřadit Rapid, chceme se poměřit i s Monakem. Věřím, že se nám může podařit další velký úspěch.“

Dá se Monaco poměřovat s Lille, které jste vyzvali v minulém ročníku Evropské ligy?

„Nehrál jsem proti nim, ale viděl jsem oba zápasy. Je to kvalitativně podobný soupeř. Co nás může motivovat je, že ve venkovním zápase jsme sahali po remíze. Moc nechybělo ani od vítězství. Už je to nějaký čas a jsme zase o něco silnější. Vím, že velké zápasy hrát umíme.“

Zatímco Rapid měl v útoku urostlého forvarda Ercana Karu, nyní vás čekají spíš techničtější Wissam Ben Yedder a Kevin Volland. Už se na ně připravujete?

„Samozřejmě, důkladně si je ukážeme. Já sám to tak dělám, že si ještě dohledávám informace o hráčích, kteří proti mně nastupují. Zajímá mě, jaké mají silné stránky, co často používá. Ale mnohdy je to k ničemu, protože se rozhoduje na hřišti. Takže musíme být koncentrovaní a soustředit se hlavně na svůj výkon.“

SESTŘIH: Sparta - Rapid 2:0. Hrdina Pešek vystřelil Letenským postup

Přesto, je pro vás rozdíl bránit vysokého forvarda, nebo menšího a rychlejšího?

„Těžko říct, protože při kvalitě těchto hráčů... Když je vysoký, míč lítá seshora. Když je menší, bude lítat kolem nás, bude chtít míče do nohy či za obranu. A to je také složité. I proto jsou tyto duely pro nás výzvy, na které jsme se těšili a kvůli nim jsme sem chtěli dostat.“

Navíc jdete na Monaco s dvěma čistými konty v řadě. Je to znát na sebevědomí týmu?

„Je pravda, že ačkoliv trenér hodně dbá na ofenzivu, pro nás bude klíčové v lize i v pohárech, abychom co nejčastěji udrželi nulu. A obecně inkasovali co nejméně. I s Monakem to bude jeden z klíčů k úspěchu. Musíme být odvážní, ale důležité je mít to vzadu zavřené.“

S Rapidem vytvořili fanoušci pekelnou atmosféru, která vás hnala za postupem. Věříte, že něco podobného zopakují?

„Jednoznačně. Byl to neskutečný zážitek. Hráli jsme s nimi v zádech po dlouhé době a bylo to neuvěřitelné. Věřím, že nás čeká něco podobného. Byl to pro nás vítr do plachet a velmi nám pomohli.“

Monaco je oblíbenou rezidencí pro tenistky a tenisty. Máte díky partnerce Kristýně Plíškové nějaké zákulisní informace, co vás čeká?

„Zatím jsem tam nebyl. Sestra Kristýnky (Karolína Plíšková) tam žije, takže něco jsem slyšel. Ale momentálně nás čeká zápas v Praze, takže zatím myslíme jen na něj.“