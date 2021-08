Los pohárů: Slavii hrozí opět Kluž, Spartě Šachtar. Co Plzeň a Jablonec?

Dnes se ve švýcarském Nyonu losovaly play off všech evropských pohárů. Slavia by se v play off Ligy mistrů v případě postupu přes Ferencváros utkala s vítězem souboje Kluž-Young Boys Bern. Když Slavia naopak neuspěje, o Evropskou ligu by hrála s poraženým z dua Dinamo Záhřeb-Legia. Pokud by Sparta přešla přes Monako, čekal by na ni lepší z dua Genk-Šachtar Doněck. Jablonec by o postup do skupiny Evropské ligy hrál s Alkmaarem, nejdřív ale musí vyřadit Celtic. A Plzeň by v play off Konferenční ligy potkala lepšího z dvojice CSKA Sofie-Osijek.