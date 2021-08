Co hrozí Spartě za rasismus? Pokuta v milionech, Trnavě zavřeli stadion

Za posledních pět let již třetí případ. Není třeba si nic nalhávat, Sparta je v očích UEFA známou firmou. Recidiva fanoušků je opakovaná. Přijde exemplární trest? Podle zdrojů iSpor.cz ne tak docela.

Pro Disciplinární komisi bude důležitější zpráva delegáta, sudího a stanoviska obou klubů, než to, že fanoušci Letenští mají rasistickou minulost. A to jen pár let starou.

Očekávat lze trest ze tří scénářů, přičemž první varianta, finanční postih, je téměř jasná. Dalšími nástroji jsou zavřená tribuna či rovnou celý stadion. Všechny tři varianty již Sparta okusila.

„Momentálně se k celé kauze nechceme vyjadřovat. Pouze bychom opakovali, co jsme naposledy prohlásili před zápasy s Rapidem. Fanoušci i fotbalová veřejnost náš dlouhodobý postoj k rasismu znají,“ sdělil Sportu ředitel komunikace Letenských Ondřej Kasík s tím, že klub momentálně vyčkává na oficiální dokument o zahájení disciplinárního řízení s UEFA.

Jak je UEFA v boji proti rasismu nekompromisní, předvedla před pár dny na Slovensku – Trnavu za podobný prohřešek potrestala pokutou 50 tisíc eur (1,28 milionu korun) a na jedno utkání zavřela stadion.

U Sparty bude záležet rovněž na tom, v jak velkém měřítku se rasismus projevoval či jak dlouhou část utkání. Všechny tyto aspekty bere UEFA v potaz.

Poslední rasistické prohřešky fanoušků Sparty

2016, Sparta-Inter 3:1

Trest: zavřená tribuna pro utkání s Hapoelem Beer Ševou

2016, Inter-Sparta 2:1

Trest: pokuta 1,2 milionu korun a zavřený sektor v úvodním utkání play-off Evropské ligy na hřišti Rostova.

2018, Subotica-Sparta 2:0, Sparta-Subotica 2:1

Trest: pokuta cca 5 milionů a kompletně zavřený stadion na utkání s Trabzonsporem