Lafata o domluvě kotli i provokaci hráče Monaka: Znechutilo mě to!

Vrátil se na Letnou, aby si užil bitvu o Ligu mistrů. Jenže okolnosti z něho udělaly málem klíčovou postavu úterního dění. Někdejší sparťanský útočník David Lafata musel usměrňovat kotel rudých, aby přestal s rasistickými urážkami vůči hráčům Monaka. „Naprosto to zkazilo průběh utkání. Měl to být svátek. Po dlouhé době zajímavý zápas, dobrý soupeř. Znechutilo mi to fotbal. Vůbec jsem z toho neměl radost,“ říká v rozhovoru pro Sport, kde mimo jiné vyjadřuje pochopení i pro skalní příznivce Pražanů.