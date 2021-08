Slavia vstupuje do pohárové Evropy. Fanoušci týmu věří, experti jsou opatrní

Den po porážce Sparty s Monakem vstoupí ve 3. předkole Ligy mistrů do boje i městský rival Letenských - Slavia. Mistři z Vršovic se představí ve středu večer v Budapešti na hřišti Fenencvárose. Zápas má výkop ve 20:00 a fanoušci jsem před zápasem optimističtí. "Víc tiketů jde za českým mužstvem," uvádí se v tiskové zprávě společnost Chance. "79 % sázkařů věří Pražanům s kurzem 2,27:1.

Sešívaní se ale musejí mít na pozoru. Ferencváros také ví, jak chutná základní skupina Ligy mistrů a rád by se do ní dostal znovu. "Maďaři s kurzem 3,46:1 mají důvěru jen 12 % tipérů. Na remízu v kurzu 3,20:1 si vsadilo 9 % lidí. To značí, že jasným adeptem na postup je Slavia, na kterou bookmakeři vypsali kurz 1,35:1," uvádí Chance.

Na budapešťský tým je aktuálně u Chance kurz 3,32:1 a opět se také sází na počet gólů v zápasu, přičemž se nejvíce očekávají alespoň 2 branky.