Zpravodaj z Francie: Sparta tu nikoho nezajímá, prý nemá evropskou úroveň

Dění ve Francii má pod palcem. Když se tedy do země chystá Sparta na odvetu 3. předkola Ligy mistrů proti Monaku, má reportér Jan Šmíd až insiderské informace. Ty z knížecího města Pražanům zrovna nelichotí. „Sparta tu nikoho nezajímá, vůbec ji neřeší. Je to jen povinnost, o které si myslí, že nebude žádným problémem ji zdolat,“ říká v rozhovoru zpravodaj České televize.

Francouzská média Spartu hodně po úvodním duelu kritizovala. Jaké ji čeká v Monaku přivítání?

„V Monaku je tak nefotbalové prostředí, že se vůbec neočekává nějaká odveta ze strany fanoušků. Je to velmi sterilní místo. Byl jsem se tam podívat několikrát a není to fotbalové město. Řada lidí si nemůže dovolit zde bydlet, tak dojíždí z okolních měst. Třeba až z Nice a tím pádem schází fanouškovská základna, lidé se spíš chodí dívat na určitý druh zábavy. Sparta by po mimosportovní stránce neměla mít žádné problémy.“

Přesto, rezonují události z Prahy?

„Je pravda, že události z Prahy se tu řeší, a to ve velkých i lokálních denících. Je to pro nás velká ostuda. Nerozumím tomu, že jsme stále nepochopili, že nadávat lidem do lampasáků, jak řekl Petr Rada, a rasisticky urážet kvůli barvě pleti, je úplně jiný level.“

Monaco na Letné vyhrálo 2:0. Jak podle vás přistoupí k odvetnému utkání? „Neberou ho vůbec vážně. V Praze hráli na 70 procent a vyhráli 2:0. Viděl jsem je v minulé sezoně, když například dvakrát porazili PSG a když hrají naplno, jsou úplně někde jinde. Paříži nedovolili ohrozit branku. Když chtějí, jsou top mužstvo.“

Takže Sparta je momentálně pod jejich rozlišovací možnosti?

„V novinách se dokonce píše, že Sparta nemá evropskou úroveň. Ani se jí tu moc nevěnují. Znají jen Adama Hložka a Ladislava Krejčího staršího, o kterém psali, že má zdravotní potíže. Jediná šance na úspěch pro ni je, že by došlo na typickou francouzskou vlastnost, kterou je přezíravost. Podobně jako Francie narazila na EURO proti Švýcarsku.“

Spartě se tím pádem rýsují ideální podmínky na překvapení Monaka?

„Přesně tak. Monaku nevyšel vstup do ligy o víkendu, myslím si, že hlavou bude někde jinde. Do Ligy mistrů ale rozhodně chtějí a odveta se Spartou pro ně představuje jen jakousi povinnost, kterou nebude problém zdolat bez většího úsilí. Takhle se na to dívají. Ani se tu média moc nevěnují sparťanské hře. Spíš už všichni řeší, co bude po ní.“

