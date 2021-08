Sparta a Liga mistrů: (zatím) daleká cesta. Co od ní Letenské dělí?

Roky snila o naději. O naději na účast v základní skupině Ligy mistrů. Letos se před Spartu po pěti letech postavila. Záhy ovšem zmizela, veškeré sny totiž ve třetím předkole rozmetalo nabušené AS Monaco. Deník Sport rozebral, co všechno současnému týmu Letenských chybí k tomu, aby o návratu mezi naprostou smetánku mohl reálně uvažovat.

Kontrola nad zápasem V lize to, až na výjimky, vídáme víkend co víkend. Sparta je schopná pod vedením Pavla Vrby kontrolovat zápasy, určuje si jejich tempo. Je silná na balonu, zkrátka se hraje podle jejích not. To se odráží ve statistice držení míče. V Liberci ho měli rudí na kopačkách téměř 71 procent času, s Karvinou to bylo 68 procent. Jakmile se ovšem přešaltuje na evropskou půdu, tyhle hodnoty letí dolů. Znát to bylo už na Rapidu (48 procent), ještě citelněji ovšem v úterý večer v Monaku. Pražané se dostali sotva na 40 procent, hlavně ve středu pole zaostávali. „Sbírejte ty odražené míče,“ nabádal Vrba své svěřence od lavičky. Marně. Sparta byla vtlačena do submisivní role. Ano, i v té se dá uspět. Jsou týmy, které nepotřebují tolik držet míč, aby byly úspěšné. Vrbovo komando je ale jiné. Chce hrát nátlakově, být dominantní. Musí však umět fungovat i v opačné roli. Slavia v minulých letech tuhle transformaci na mezinárodním poli zvládla. Teď je řada na Spartě. Držení míče Sparty liga předkola LM Olomouc (D) 54 %

Liberec (V) 71 %

Karviná (D) 68 % Rapid (V) 48%

Rapid (D) 54%

AS Monaco (D) 51%

AS Monaco (V) 40% Monaco - Sparta: Letenští se dočkali! Další zaváhání Nübela už vytrestal Karlsson - 2:1!

Kvalita v zakončení Známá pravda říká, že bez dobrého brankáře nelze dojít k úspěchu. Liga mistrů je však jiný extrém. Bez dostatečné kvality v ofenzivě nemůže žádný klub na účast v soutěži ani pomyslet. Zatímco na ligové scéně Pražanům občas zahozená tutovka projde, evropské měřítko je nekompromisní. Nejen, že z šesti pracně vytvořených střel Letenských šly na branku jen dvě, ale nikterak neohrozily soupeře. Přitom hlavně situace v Monaku volaly po gólech: dvakrát se ve vápně v nebezpečné akci objevil Adam Karabec i kapitán David Pavelka měl slušnou palebnou pozici. „Byl to pro nás test. Odvetu jsme nezačali dobře. V prvním poločase nás Sparta mohla potrestat ze dvou nebo tří šancí. V Lize mistrů uděláte jednu malinkou chybu a soupeř vás hned snadno potrestá. Proto se z toho musíme rychle poučit a zlepšit se,“ káral mladé spoluhráče zkušený Cesc Fábregas. Jenže rudí kvalitu hodnou Ligy mistrů nepotvrdili, ani jednou knížecí celek nepotrestali. Když už se Adam Hložek dočkal gólu, pomezní sudí mu jej chybně vzali kvůli ofsajdu. Jedinou trefu tak obstaral David Moberg Karlsson, ovšem v době, kdy už bylo dvojutkání dávno rozhodnuto. Sparta proti Monaku AS Monaco (d) AS Monaco (v) góly 0 1 střely/na branku 6/2 6/2 xG (očekávané góly) 0,53 0,56 Co je xG Očekávané góly (zkráceně xG) je prediktivní model používaný k hodnocení každé šance a určuje podle pozice střelce pravděpodobnost, že z ní padne gól. Hodnota xG se pohybuje od jedné k nule. To znamená, že pokud je xG střely 0,3, tak pravděpodobnost, že skončí v bráně, je 30 procent. Monaco - Sparta: Hložek mohl vrátit Spartu do utkání, gól mu ale sebral hodně sporný ofsajd

Neobouchaní v Evropě „Bude to pro mě asi největší zápas kariéry. Pro spoustu ostatních kluků z týmů nejspíš také,“ pronesl Adam Hložek před odvetou v Monaku. Narážel tím na sparťanský neotřískaný kádr. Ze základní jedenáctky v odvetě se z hráčů v poli dostali přes 1 000 odehraných minut pouze dva – David Pavelka (3 168) a Michal Sáček (1 105). Vždyť takový Filip Panák hrál s Monakem ve svých 25 letech první dvě pohárová utkání. „Máme spoustu kluků pod 22 let, kteří teprve sbírají zkušenosti. Věřím, že jim tato konfrontace pomůže a za tři čtyři roky to prodají,“ narážel Vrba na velký rozdíl ve zkušenostech Sparty a Monaka. Dalším důležitým faktorem je, že zatímco Karabec, Souček či Polidar se formují „pouze“ v české lize, mladíci Monaka Badiashile, Tchouaméni či Fofana musí obstát v konkurenci hvězd PSG, Lille, Lyonu či Marseille. A to už se holt musí někde projevit. O to důležitější pro Spartu je, že si znovu po roce zahraje skupinu Evropské ligy. Minutáž v pohárech základní sestavy v odvetě Hráči přes 1 000 minut

Pavelka 3 168

Sáček 1 105 Hráči pod 500 minut

Hancko 439

Hložek 404

Wiesner 353

Polidar 291

Souček 195

Karabec 179

Monaco - Sparta: Gólman Nübel si hraje s ohněm, gól Sparty visel ve vzduchu!

Základ leží doma Letní prales předkol, to je tradičně hlavní boj o účast v Lize mistrů. Ta stěžejní bitva o naději na postup do milionářské soutěže se ovšem odehrává už o řadu měsíců dřív. Na domácím poli. Nejlepší předpoklady pro průskok mezi evropskou elitu totiž dává právě úspěch v ligové soutěži. České kluby se o tom přesvědčily už mnohokrát. Žádný z nich se totiž přes nemistrovskou část ještě do základní skupiny probít nedokázal. Sedm pokusů, všechny neúspěšné. Ten poslední absolvovala nyní právě Sparta. „Pro mě teď bude důležité uhrát titul, protože si myslím, že z mistrovské části je výrazně jednodušší postoupit do Ligy mistrů než z nemistrovské,“ zdůraznil Vrba. Zatímco se svým souborem musel čelit Monaku a v další fázi čekal Šachtar, v mistrovské větvi byli daleko přívětivější soupeři. Třeba zrovna Ferencváros… V této sezoně jsou navíc karty rozdány jasně: o Ligu mistrů bude usilovat pouze mistr. Druhý na pásce má smůlu. To se ale v dalších letech může změnit (snad k lepšímu), i proto je třeba mít na paměti, že základ možných ambic se musí stavět už doma. České kluby v nemistrovské větvi Ligy mistrů 2009/2010 Sparta X

2015/2016 Sparta X

2016/2017 Sparta X

2017/2018 Plzeň X

2018/2019 Slavia X

2019/2020 Plzeň X

2020/2021 Plzeň X Pavel Vrba po vítězném duelu s Rapidem Vídeň • Foto Profimedia