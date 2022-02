Mbappé překvapil a podnítil spekulace o Realu. Lineker si rýpl do Messiho

Fotbalový svět se pomalu smiřuje s tím, že éra Lionela Messiho a Cristiana Ronalda se chýlí ke svému konci. Nebo už skončila? Portugalec ve službách Manchesteru United už nesází jeden gól za druhým a na Argentince zase v Paříži dopadl stín Eiffelovy věže s podobiznou Mbappého.

„Messimu bude 35 let, Ronaldovi bylo 37. Měli bychom na ně snížit nároky. Pořád dokážou úžasné věci, ale ani tihle fotbaloví bohové nedokážou vzdorovat času,“ podělil se o svoji myšlenku Gary Lineker, toho času televizní expert, na Twitteru.

Nastal čas nového fotbalového krále? Dost možná. V souboji kolosů PSG s Realem Madrid to nebyl Messi, nýbrž Mbappé, kdo byl nejvíc vidět. Argentinský kouzelník a držitel rekordních sedmi zlatých míčů v utkání neproměnil penaltu. Tak to na sebe vzal druhý jmenovaný.

Běžela poslední minuta nastaveného času, aktéři obou celků už se smiřovali s tím, že v odvetě na Stantiagu Bernabéu začnou za stavu 0:0. Ne však Mbappé. Neymar mu patičkou poslal míč na křídlo, Lucas Vázquez s Éderem Militaem ho zdvojili. Na první pohled neřešitelná situace. Ne pro třiadvacetiletého útočníka.

Mbappé si to s míčem namířil přímo proti nim, rychlá klička, placírka a gól. Takhle se rodí legendy. Ve velkých zápasech. „Je nezastavitelný, snažili jsme se ho mít pod kontrolou. Militao odváděl dobrou práci. Jenže Kylian je hráč, který pokaždé něco vymyslí, překvapí,“ líčil Ancelotti. „Momentálně je to nejlepší hráč na světě.“

Že by chválil svého budoucího svěřence? Patrně. Není žádné tajemství, že Mbappé tíhne k Realu Madrid a naopak. V létě mu končí smlouva a má se za to, že další podepíše právě se španělským klubem. A po utkání tomu tak trochu přihrál.

Poskytl totiž rozhovor v plynulé španělštině. Že by splněný domácí úkol na příští angažmá? Reportéři z Pyrenejského poloostrova žasli, Mbappé je uhranul. „Ještě jsem se nerozhodl o své budoucnosti,“ povídal. „Hraju za PSG, jeden z nejlepších klubů na světě.“

Španělští novináři pochopitelně dychtili po senzaci, aby jim Mbappé něco vyzradil. Ptali se, jestli byl proti Realu nažhavený o něco víc, aby se předvedl proti klubu, do kterého by měl v létě zamířit. „Jestli tenhle zápas souvisel s mojí budoucností? Ne. Jak jsem říkal, ještě nejsem rozhodnutý. Do konce sezony chci předvádět nejlepší výkony a uvidíme, co se stane v létě,“ pravil poněkud tajemně.

Napětí mezi kluby

„Pokládáte mi tolik otázek, píšete o mně spoustu věcí. Mluvíte o PSG a Realu, to jsou dva velkokluby. Já jsem hráč Paříže a jsem tady šťastný,“ dodal.

O budoucnosti Mabppého se vyjádřil i prezident PSG Al Khelaifi. „Nebudu skrývat, že s Realem nemáme téměř žádné vztahy. Nechci se vracet k tomu, co se stalo,“ odmítl se znovu vyjadřovat k tomu, co se dělo před sezonou.

Prezident Realu Madrid Florentino Pérez se snažil zlanařit francouzský klenot ještě před koncem smlouvy, do Paříže poslal dvě nabídky. Neúspěšně. Tak si řekl, že rok vydrží a s Mbappém podepíše kontrakt po vypršení toho v PSG. Mezi oběma kluby od té doby panuje napětí. To navíc umocnil los Ligy mistrů, když je svedl proti sobě v osmifinále.

„Mbappé je příkladný profesionál, myslí jen na to, aby vyhrával zápasy. Je hrdý na to, že hraje za PSG," zmínil Al Khelaifi. Pořád věří, že se mu podaří udržet nástupce Messiho a Ronalda.