Pochettino se zlobil: Faul před prvním gólem. Benzema po show sklízí chválu

Kylian Mbappé poslal PSG do vedení v odvetě osmifinále Ligy mistrů proti Realu Madrid • Reuters

„Cítím velkou nespravedlnost kvůli tomu prvnímu inkasovanému gólu. Předcházel mu jasný Benzemův faul na Donnarummu. Od té doby se změnilo naše nastavení a nedokázali jsme se vyrovnat s emocemi,“ citovala Pochettina agentura Reuters. „Tři čtvrtiny jsme vše drželi ve svých rukou a byli lepším týmem. Poté jsme ale utržili obrovskou ránu a nakonec jsme zklamaní, že jsme nedokázali postoupit,“ řekl Pochettino.

Pařížané měli po úvodní výhře 1:0 z domácího hřiště dobře rozehranou i odvetu. Díky trefě Kyliana Mbappého v závěru první půle vedli také na stadionu Santiaga Bernabeua. V 61. minutě se ale brankář Donnarumma dostal pod tlak napadajícího Benzemy a po chybné rozehrávce inkasoval. Vedle domácího týmu ožilo i takřka 60 tisíc fanoušků v hledišti. Benzema poté Donnarummu v dalších 17 minutách překonal ještě dvakrát a dotáhl Real k postupu.

„Nemůžu to považovat za brankářovu chybu, neboť tomu (prvnímu) gólu předcházel jasný faul. Viděl jsem záběry asi třicetkrát nebo čtyřicetkrát z různých kamer a pod různými úhly,“ uvedl Pochettino k vyrovnávací brance. Sám proto nechápal ani verdikt videorozhodčího Pola van Boekela. „Tohle je fotbal na nejvyšší kontinentální úrovni a počítají se i malé detaily. VAR dnes tento faul neviděl, což rozhodlo o tom, co pak následovalo,“ doplnil Pochettino.

Benzema přiznal, že Donnarummu dostal pod tlak, faul ale popřel. „Nebyla to (Donnarummova) chyba. Byl to prostě tlak od celého týmu,“ řekl na webu soutěže Benzema. „Gólman čekal a čekal, následně ztratil míč a byl z toho gól. Mohl ho prostě odkopnout. Je to jednoduché,“ doplnil francouzský útočník.

Ten se mimochodem ve věku 34 let a 80 dní stal nejstarším autorem hattricku v historii Ligy mistrů, jeho výkon nadchl fotbalový svět. „Je bezesporu jednou z nejlepších devítek všech dob,“ naťukal na Twitteru bývalý střelec a glosátor Gary Lineker. „Za mě nejkomplexnější devítka. Každou část hry zvládá fantasticky,“ přidal se ve studiu televize BT Sport Rio Ferdinand.

Fakt, že byl Benzemův první gól klíčový, potvrdil i trenér španělského týmu Ancelotti. „Díky dobře atakujícímu Karimovi jsme dostali možnost vyrovnat a od té doby se probudilo kouzlo tohoto stadionu a našich fanoušků. Ta branka nám dodala energii a zničila soupeře. Posledních třicet minut bylo na hřišti už jen jedno mužstvo,“ poznamenal italský kouč.

PSG, kam před sezonou přestoupil hvězdný Lionel Messi, tak ani letos nezaútočí v Lize mistrů na první triumf. Naopak Real může dál snít o rekordním 14. titulu. „Paris St. Germain se už řadu let snaží Ligu mistrů vyhrát. Jsem opravdu zklamaný a naštvaný. Tyto věci se mohou stát, příštích několik týdnů však bude těžkých,“ dodal argentinský trenér.